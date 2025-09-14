Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 09:00

Лепешки на кефире: простой рецепт — идеально с маслом и вареньем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лепешки на кефире: простой рецепт — идеально с маслом и вареньем! В холодный день нет ничего лучше, чем горячая лепёшка с кусочком масла и чашкой свежезаваренного чая. Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется чего-то простого, душевного и невероятно вкусного. Всего несколько базовых ингредиентов, полчаса времени — и ваше чаепитие превратится в самый уютный ритуал! Ароматные воздушные лепёшки тают во рту.

Ингредиенты

  • Кефир — 250 мл
  • Мука — 400–500 г (примерно 3 стакана)
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 2 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Сода — 1 ч. л. (без горки)
  • Растительное масло — 3–4 ст. л.

Приготовление

  1. В глубокой миске смешай кефир комнатной температуры, яйцо, сахар, соль и растительное масло. Всыпь соду и хорошенько перемешай. Постепенно начинай подсыпать просеянную муку, замешивая мягкое и эластичное тесто, которое почти не липнет к рукам. Дай тесту отдохнуть под полотенцем или пищевой пленкой минут 30 при комнатной температуре.
  2. Раздели его на 6–8 равных частей. Каждую часть раскатай в круглую лепёшку толщиной около 0,5 см. Жарь на хорошо разогретой сухой сковороде на среднем огне с двух сторон до румяных золотистых пятнышек. Готовые горячие лепёшки сразу смажь сливочным маслом — они станут ещё ароматнее и нежнее! Приятного аппетита!

Ранее мы готовили завтрак на дранике за 5 минут! Нужны 1 яйцо, 1 картошка и 1 помидор.

