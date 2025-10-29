Эксперт раскрыла правду о массовых увольнениях из-за ИИ в России Эксперт Кузьменко заявила об отсутствии массовых увольнений из-за ИИ в России

В российских компаниях не наблюдается резкого сокращения персонала в связи с внедрением искусственного интеллекта, сообщила РБК руководитель рекрутингового агентства NEWHR и исследований IT-рынка Кира Кузьменко. Она подчеркнула, что полная замена сотрудников произошла лишь в сферах, связанных с технической поддержкой.

Единственные кейсы, где произошла полная замена не просто части функционала, а именно прям людей, это все сферы, связанные с технической поддержкой. Даже звонки, факты, которые точно подтверждены, это большая экономия. Все остальное я пока склонна считать хайпом, — сказано в сообщении.

При этом некоторые бизнесмены признаются, что пока не готовы полностью заменить сотрудников на ИИ. Как отметил директор digital-агентства Alavenir Владимир Столбов, нейросети служат инструментом, а не заменой в рабочих задачах, повышая эффективность персонала.

Ранее председатель Верховного суда Игорь Краснов поставил задачу активнее применять искусственный интеллект в системе правосудия. По его словам, из-за интерфейса сайтов федеральных судов россиянам сложно подать документы удаленно или получить нужную информацию.