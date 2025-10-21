В российских судах будут активнее применять искусственный интеллект Краснов поручил уделять большое внимание цифровизации правосудия с помощью ИИ

Председатель Верховного суда Игорь Краснов поставил задачу активнее применять искусственный интеллект в системе правосудия, сообщила пресс-служба инстанции. По его словам, из-за интерфейса сайтов федеральных судов россиянам сложно подать документы удаленно или получить нужную информацию.

Аналитические программные комплексы на основе искусственного интеллекта — вот что является перспективным направлением в развитии судебной системы, — сказал Краснов.

Ранее нейросетевой комплекс «Городовой», который фиксирует нарушения и автоматически формирует постановления, оштрафовал петербургского бизнесмена за несогласованное размещение ларьков. Известно, что павильоны находились на частной территории. Но владелец бизнеса не согласовал их установку с комитетом по градостроительству и архитектуре, что является нарушением. Мужчина лишился 50 тысяч рублей.

До этого Краснов заявил, что внедрение технологии искусственного интеллекта снизит нагрузку на судей и повысит доступ к правосудию. Он отметил, что этот инструмент уже активно используется в некоторых странах.