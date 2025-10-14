Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 13:28

В Петербурге ИИ оштрафовал бизнесмена на 50 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нейросетевой комплекс «Городовой» оштрафовал петербургского бизнесмена за несогласованное размещение ларьков, сообщает Neva.today. Мужчина лишился 50 тысяч рублей.

Жители Санкт-Петербурга обратились с жалобой на торговые ларьки возле дома №15 на Коломяжском проспекте. Выяснилось, что павильоны находились на частной территории. Но владелец бизнеса не согласовал их установку с комитетом по градостроительству и архитектуре, что является нарушением.

После этого адрес включили в маршрут нейросети «Городовой», которая с августа 2025 года выявляет незаконные объекты. Система фиксирует нарушения и автоматически формирует постановления.

Ранее глава Верховного суда Игорь Краснов заявил, что внедрение технологии искусственного интеллекта снизит нагрузку на судей и повысит доступ к правосудию. Он отметил, что этот инструмент уже активно используется в некоторых странах.

