Медведчук объяснил невозможность выборов на Украине «неонациста Зеленского» Медведчук заявил о невозможности выборов на Украине из-за неонацизма

Проведение свободных украинских выборов невозможно в правовом поле, которое создала администрация Владимира Зеленского, заявил экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук на сайте организации. По его оценке, законодательство носит неонацистский характер, подавляет инакомыслие и позволяет искажать волю избирателей.

У Зеленского есть все рычаги, чтобы обуздать и исказить народную волю и диктовать стране свои условия в созданном им концлагере. Анализ законодательных актов говорит о том, что это неонацистское законодательство, направленное против русского языка, культуры, канонического православия, сеющее национальную рознь и геноцид на государственном уровне, — говорится в публикации.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что в Верховной раде началось создание рабочей группы. Ее задачей станет оперативное изучение возможности организации президентских выборов при действующем военном положении. Работа будет вестись на площадке профильного парламентского комитета.

Кроме того, заместитель главы Центральной избирательной комиссии Украины Сергей Дубовик заявил, что самый оптимальный срок для подготовки к выборам составляет шесть месяцев. По его оценке, состояние избирательных участков в целом является удовлетворительным.