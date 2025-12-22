Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 14:16

Медведчук объяснил невозможность выборов на Украине «неонациста Зеленского»

Медведчук заявил о невозможности выборов на Украине из-за неонацизма

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Проведение свободных украинских выборов невозможно в правовом поле, которое создала администрация Владимира Зеленского, заявил экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук на сайте организации. По его оценке, законодательство носит неонацистский характер, подавляет инакомыслие и позволяет искажать волю избирателей.

У Зеленского есть все рычаги, чтобы обуздать и исказить народную волю и диктовать стране свои условия в созданном им концлагере. Анализ законодательных актов говорит о том, что это неонацистское законодательство, направленное против русского языка, культуры, канонического православия, сеющее национальную рознь и геноцид на государственном уровне, — говорится в публикации.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что в Верховной раде началось создание рабочей группы. Ее задачей станет оперативное изучение возможности организации президентских выборов при действующем военном положении. Работа будет вестись на площадке профильного парламентского комитета.

Кроме того, заместитель главы Центральной избирательной комиссии Украины Сергей Дубовик заявил, что самый оптимальный срок для подготовки к выборам составляет шесть месяцев. По его оценке, состояние избирательных участков в целом является удовлетворительным.

Виктор Медведчук
Владимир Зеленский
Украина
выборы
неонацизм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прыжок в зиму»: идет мороз ниже –10, прогноз погоды в Москве на Новый год
Назначен новый руководитель НИЦЭМ имени Гамалеи
Глава полиции Челябинска потерял работу
Роднина назвала причину проблем у Петросян на чемпионате России
Чекалин раскрыл, когда завершится процесс по делу о выводе средств за рубеж
Продюсер объяснил, почему Долиной не аплодировали на концерте
«Прижала в угол»: Товстик раскрыла, как узнала о романе мужа с Дибровой
Зеленский пообещал санкции гражданам Китая за поддержку СВО
Правозащитница перечислила плюсы и минусы оргзавоза мигрантов
В Евросоюзе рассказали, что необходимо для урегулирования на Украине
Москвичам рассказали о важных изменениях видеофиксации на дорогах
Евросоюз вторгся в российское правосудие
Дочь Юдашкина привела детей в Большой театр на «Щелкунчика»
«Единая Россия» отправила на СВО квадроциклы и квадрокоптеры
Россияне массово теряют зрение? Последствия гонконгского гриппа, детали
Боец СВО рассказал, как с пробитой головой спас тяжело раненого сослуживца
Эксперт назвала главную трудовую льготу для многодетных родителей
Медведчук объяснил, почему Зеленский заговорил о выборах
Власти поддержали ускоренную блокировку сайтов мошенников
Мать умершего от голода пятимесячного мальчика сделала признание
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.