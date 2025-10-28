Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 10:15

На замену надоевшим котлетам: хрустящий куриный конверт с начинкой — жарим полезно без тонны масла

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На замену надоевшим котлетам: хрустящий куриный конверт с начинкой — жарим полезно без тонны масла. Это настоящая находка для тех, кто следит за фигурой! Блюдо выглядит эффектно, готовится быстро, а главное — всего 180 ккал на 100 г! Сочная курица, ароматный песто, нежные черри и пикантный пармезан создают идеальное сочетание вкусов.

Для начала берём 400 г куриного фарша — можно сделать его самостоятельно из филе или взять готовый. Добавляем специи: соль, перец, немного чили для остроты и чесночок для аромата, а также сладкую паприку — она придаст красивый цвет.

Раскатываем фарш на пергаменте в овальную лепёшку, а потом на одну половину выкладываем начинку: ароматный соус песто, разрезанные пополам помидоры черри, тёртый пармезан и свежий шпинат. Накрываем второй половиной, аккуратно защипываем края — и вот уже виден наш аппетитный конверт!

Чтобы получилась хрустящая корочка, обваливаем заготовку в смеси панировочных сухарей (50 г) с паприкой. Отправляем в разогретую до 180 °C духовку минут на 20 — и вуаля! Золотистый, ароматный, с сочной начинкой внутри — такой ужин не оставит никого равнодушным. Подавайте горячим и наслаждайтесь итальянским вкусом без вреда для фигуры!

Ранее мы готовили обалденную курицу по-немецки. У нас так редко кто готовит, а зря.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
