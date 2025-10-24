Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 11:30

У нас так редко кто готовит, а зря: обалденная курица по-немецки — жаль, что раньше не догадалась так запечь

У нас так редко кто готовит, а зря: обалденная курица по-немецки — жаль, что раньше не догадалась так запечь. Если хочется необычного, но при этом простого блюда, попробуйте курочку на подушке из яблок и чернослива. Сочетание нежной курицы, сладкого чернослива и кисловатых яблок делает его ароматным и легким, а вкус будто обволакивает и согревает с первой ложки. Это идеальный вариант для ужина, когда хочется чего-то праздничного без лишних хлопот.

Для приготовления понадобятся куриные бедра или целая курица — 500 г, яблоки (лучше зеленые, кислые) — 3 шт., чернослив без косточек — 150 г, пармезан — 100 г, сливки 20% — 50 мл, соль и специи по вкусу, петрушка для украшения. Яблоки очистите от кожуры, нарежьте крупными ломтиками и выложите вниз формы вместе с черносливом. Куриные бедра или порционные куски курицы посолите, поперчите и выложите поверх фруктов. Залейте ингредиенты смесью сливок, пармезана, соли и специй. Отправьте форму в разогретую до 180 °C духовку на 40 минут. Готовое блюдо украсьте рубленой петрушкой. Курочка получается мягкой, ароматной и красиво подается прямо в форме — настоящий шедевр домашней кухни без лишней возни.

Ранее мы готовили чумовую курочку терияки. Семья подсела на нее, требует каждый день.

курица
чернослив
яблоки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
