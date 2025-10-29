США сняли санкции с одного политика и его семьи

Соединенные Штаты отменили санкционные ограничения против лидера сербских социал-демократов Милорада Додика, сообщили на сайте Минфина США. Под действие решения попали его дети Игорь и Горица, а также связанные с ним компании, включая телеканал ATV.

Из списка специально обозначенных лиц Управления по контролю за иностранными активами удалены: Додик Милорад, Республика Сербская Босния и Герцеговина, дата рождения 12 марта 1959 года, — сказано в документе.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин заявил, что санкции Евросоюза постепенно смещают торговый баланс в пользу России. По его словам, несмотря на ограничения, многомиллиардный товарооборот с ЕС сохраняется, однако накопленный эффект санкций уже влияет на структуру экспорта и импорта.

До этого Минфин США ввел новые санкции против российских корпораций «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. Под ограничения также попали 34 дочерние структуры российских нефтедобывающих компаний.

Кроме того, вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия не питает иллюзий относительно возможной отмены антироссийских санкций в обозримом будущем. По его словам, страна продолжит развивать торгово-экономическое сотрудничество с другими государствами, несмотря на существующие ограничения.