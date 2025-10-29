Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 18:44

Антироссийские санкции сместили торговый баланс с ЕС в пользу РФ

Экономист Зайнуллин: санкции ЕС меняют торговлю в пользу России

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press

Санкции Евросоюза постепенно смещают торговый баланс в пользу России, заявил доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин. Несмотря на ограничения, многомиллиардный товарооборот с ЕС сохраняется, однако накопленный эффект санкций уже влияет на структуру экспорта и импорта, передает РИА Новости.

Кроме того, из-за закрытия собственных предприятий растет импорт металлов, минеральных удобрений. В обратном направлении все так же отправляют химическую продукцию, фармацевтику, оборудование, инструменты, — отметил Зайнуллин.

По данным Eurostat, после 2022 года экспорт России в ЕС сократился на 89%, а импорт — на 61%. Прежде Европа покупала у России ресурсы, а взамен отправляла готовую продукцию, такую как автомобили, электрооборудование и пластмассы. Сейчас многие поставки под санкциями, и часть дефицита восполняется за счет импортозамещения.

Несмотря на снижение объемов, ЕС продолжает покупать российские энергоресурсы через третьи страны, а бизнес ищет пути обхода ограничений. По мнению экспертов, новые санкционные пакеты малоэффективны, а падение спроса в ЕС может усилить смещение баланса в пользу России.

Ранее экономист Георгий Остапкович заявил, что Евросоюз может рассмотреть вопрос об отмене антироссийских санкций только после полного урегулирования конфликта на Украине. До этого момента, по его словам, давление на РФ будет сохраняться, включая введение новых пакетов ограничений.

