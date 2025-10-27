Вице-премьер России оценил перспективы санкционной политики Запада

Россия не питает иллюзий относительно возможной отмены антироссийских санкций в обозримом будущем, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. По его словам, страна продолжит развивать торгово-экономическое сотрудничество с другими государствами, несмотря на существующие ограничения, передает РИА Новости.

Оверчук подчеркнул, что Россия на протяжении длительного исторического периода функционирует в условиях различных санкционных режимов. Политик сравнил существующие ограничения с климатическими условиями, которые представляют собой постоянный внешний фактор, не препятствующий выполнению стратегических задач.

Наша страна живет под санкциями, наверное, уже последние 125 лет. Санкции всегда существовали, и у нас нет иллюзий насчет того, что их когда-нибудь отменят. Но у нас есть торгово-экономические отношения — мы их поддерживаем и развиваем, — сказал Оверчук.

Вице-премьер акцентировал внимание на необходимости развития международного сотрудничества через укрепление связей между региональными объединениями. В качестве примера он привел взаимодействие между Евразийским экономическим союзом и странами АСЕАН, которое продолжает активно развиваться.

