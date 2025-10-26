Чем отличаются латте, капучино, флэт уайт, раф и моккачино

Кофейная карта в любом заведении выглядит внушительно: десятки названий, похожие на заклинания из фэнтезийных книг. На деле все проще — различия между ними сводятся к пропорциям кофе, молока и пенки. Давайте разберемся, чем отличается нежный латте от бодрого флэт уайта и почему у рафа такой необычный вкус.

Латте: мягкий и молочный

Латте — это выбор тех, кто предпочитает мягкий, сливочный вкус. Напиток готовят из одной порции эспрессо и примерно 200–250 мл горячего молока. Его не взбивают в плотную пену, а делают лишь легкой и шелковистой, чтобы получилось однородное, почти кремовое молоко. Сверху добавляют совсем немного пены — примерно сантиметр.

Главная особенность латте — его послойная структура. В высоком бокале виден переход от темного кофе к золотистому молоку и белой шапке пены. Вкус напитка мягкий, с легкой сладостью, поэтому бариста часто добавляют сироп — ванильный, карамельный или ореховый.

Капучино: кофе с густой пеной

Капучино — классика жанра, воплощение равновесия. Основа — 30 мл эспрессо, а дальше поровну горячего молока и густой, бархатистой пены. Ее плотная текстура удерживает тепло и делает вкус напитка насыщенным, но не горьким.

Капучино по вкусу крепче латте, зато остается мягким и ароматным благодаря молочной сладости. Настоящие любители пьют его без сахара — так лучше чувствуется игра вкусов между кофейной горчинкой и сливочной пеной. В Италии этот напиток считают утренним, но в России его пьют и днем, и вечером — просто потому что вкусно.

Какие бывают кофейные напитки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Флэт уайт: насыщенный и шелковистый

Флэт уайт придумали в Австралии и Новой Зеландии — там, где кофе воспринимают почти как искусство. Он готовится из двойного эспрессо и меньшего количества молока — около 120 мл. Молоко взбивается не в пену, а в тонкую микротекстуру: оно остается плотным, теплым, с легким блеском.

Отсюда и название — «плоский белый»: пена минимальна, а поверхность напитка гладкая. На вкус флэт уайт заметно крепче латте и капучино, но благодаря кремовой текстуре горечь эспрессо смягчается, остается только густой кофейный аромат.

Раф: сладкий и ароматный

По легенде раф создали именно в России. В конце 1990-х московские бариста придумали сделать кофе со сливками вместо молока, а чтобы вкус стал мягче, решили взбить все вместе. Так появился напиток, где эспрессо, сливки (10–12%) и сахар или ванильный сахар взбиваются паром до густой пены.

Чем капучино отличается от латте Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Результат — не просто кофе, а настоящий десерт: густой, сладковатый, сливочный, почти как крем-брюле. В рафе нет привычной кофейной горечи, зато есть уют и насыщенность. Именно поэтому он стал любимцем тех, кто хочет сладкого, но не слишком приторного напитка.

Моккачино: кофе для любителей шоколада

Моккачино — находка для тех, кто не мыслит кофе без шоколада. Это «родственник» капучино, но с добавлением какао или шоколадного сиропа. В классическом рецепте на одну порцию эспрессо берут две части горячего молока и одну часть шоколадного сиропа, а сверху кладут взбитые сливки или молочную пену.

На вкус моккачино напоминает горячий шоколад с кофейной основой: густой, сладкий, ароматный. Такой напиток особенно хорош зимой — он согревает и бодрит одновременно.

Как выбрать свой напиток

Если вы любите мягкий вкус и много молока — выбирайте латте.

Хотите баланс кофе и сливочности — капучино.

Предпочитаете насыщенность и плотную текстуру — флэт уайт.

Любите сладкие напитки — ваш выбор раф.

А если не можете жить без шоколада — попробуйте моккачино.

Какой кофейный напиток лучший Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Факт: латте — самый калорийный из перечисленных напитков из-за большого количества молока, а флэт уайт — самый крепкий по содержанию кофеина. Калорийность (в среднем): латте — 120 ккал; капучино — 90 ккал; флэт уайт — 100 ккал; раф — 160 ккал; моккачино — 150 ккал.

Картофельная бабка по-белорусски: готовим простую и вкусную запеканку.