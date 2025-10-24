Врач рассказал, чем может быть опасен тыквенный латте

Врач рассказал, чем может быть опасен тыквенный латте Хирург Умнов: тыквенный латте может нарушить пищеварение

Тыквенный латте может вызывать расстройство пищеварения, заявил NEWS.ru преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, напиток также противопоказан диабетикам из-за высокого содержания сахара.

Возможный вред данного продукта, помимо содержащегося кофеина и молока, может заключаться в тыквенном сиропе. Во-первых, в нем слишком много сахара, из-за чего латте противопоказан диабетикам. Во-вторых, часто сироп содержит ароматизатор «тыква», включающий сорбат калия, который может уничтожить полезную микрофлору в кишечнике человека, что приводит к расстройствам пищеварения, — добавил Умнов.

