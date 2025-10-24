Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 03:20

Врач рассказал, чем может быть опасен тыквенный латте

Хирург Умнов: тыквенный латте может нарушить пищеварение

Тыквенный латте может вызывать расстройство пищеварения, заявил NEWS.ru преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, напиток также противопоказан диабетикам из-за высокого содержания сахара.

Возможный вред данного продукта, помимо содержащегося кофеина и молока, может заключаться в тыквенном сиропе. Во-первых, в нем слишком много сахара, из-за чего латте противопоказан диабетикам. Во-вторых, часто сироп содержит ароматизатор «тыква», включающий сорбат калия, который может уничтожить полезную микрофлору в кишечнике человека, что приводит к расстройствам пищеварения, — добавил Умнов.

Ранее диетолог Алексей Кабанов рассказал, что пальмовое масло не несет критической опасности для организма. Он отметил, что этот факт подтверждает его широкое использование премиальными брендами.

До этого Госдума РФ предложила правительству рассмотреть вопрос введения акцизов на пальмовое масло. Соответствующая инициатива содержится в принятом депутатами проекте обращения к председателю правительства Михаилу Мишустину. Парламентарии также предложили кабмину проработать возможность повышения ставки таможенной пошлины на этот продукт.

