Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 17:08

Диетолог поставил точку в спорах об опасности пальмового масла

Диетолог Кабанов: пальмовое масло не несет критической опасности для организма

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пальмовое масло не несет критической опасности для организма, заявил NEWS.ru диетолог, замдиректора НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. Он отметил, что этот факт подтверждает его широкое использование премиальными брендами.

Многие крупные производители продуктов питания, в том числе всемирно известные компании, выбирают именно пальмовое масло для изготовления своей продукции. Примечательно, что даже премиальные бренды включают этот компонент в рецептуру своих изделий. Популярность пальмового масла подтверждает практика европейских производителей элитного шоколада. Его наличие само по себе не обязательно представляет угрозу для здоровья, — пояснил Кабанов.

Диетолог отметил, что отношение к пальмовому маслу среди потребителей остается настороженным. По его мнению, парадоксально, что такое негативное восприятие возникает, несмотря на отсутствие аналогичных предупреждений относительно содержания большого количества соли или сахара.

Несмотря на распространенность пальмового масла в высококачественных продуктах, отношение к нему остается настороженным. Такое негативное восприятие возникает, несмотря на отсутствие предупреждений о большом количестве соли или сахара в продуктах питания. Важно подчеркнуть, что роль покупателя состоит в информированном подходе к приобретению продуктов питания. Потребителям рекомендуется внимательно изучать этикетки и принимать решение исходя из личных предпочтений, — резюмировал Кабанов.

Ранее Госдума РФ предложила правительству рассмотреть вопрос введения акцизов на пальмовое масло. Соответствующая инициатива содержится в принятом депутатами проекте обращения к председателю правительства Михаилу Мишустину. Парламентарии также предложили кабмину проработать возможность повышения ставки таможенной пошлины на этот продукт.

продукты
здоровье
диетологи
питание
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Добивал вилами: врач из Ростова была жестоко убита в Армении
На прощании с бывшим премьером Кении началась стрельба
В Госдуме высказались о сборе денег на подарки коллегам
В России не исключили попыток сорвать визит экспертов ОЗХО
В администрации Калининграда заметили МВД и ФСБ
Второе блюдо из СССР: готовим тефтели с рисом в томатном соусе
Скончалась вдова звезды «Ворониных»
Смерть Лермонтова, месть Бэмби и «Кибердеревня»: новинки кино 16—22 октября
В Германии Мерцу выдвинули требование после обвинений в адрес России
CAS впервые признал дискриминацией отстранение российских спортсменов
Военный летчик спрогнозировал, заменит ли ИИ пилотов
Девушка исполняла песни иноагента и теперь услышала свой приговор
Автоюрист рассказал, почему у пьяных водителей не нужно забирать авто
Лукашенко шуткой раскрыл причину проблем с очередями на заправки
Путин раскрыл, кто разрушает энергетическую архитектуру мира
В США узнали о планах Путина поговорить с Трампом до встречи с Зеленским
Путин сделал важное заявление о тарифах на электричество
Огненная метель и дубак до -30? Погода в Москве в начале декабря: чего ждать
В ЕС назвали срок экспроприации замороженных активов России
Стало известно о первых поставках оружия Украине в рамках PURL
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.