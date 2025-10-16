Диетолог поставил точку в спорах об опасности пальмового масла Диетолог Кабанов: пальмовое масло не несет критической опасности для организма

Пальмовое масло не несет критической опасности для организма, заявил NEWS.ru диетолог, замдиректора НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. Он отметил, что этот факт подтверждает его широкое использование премиальными брендами.

Многие крупные производители продуктов питания, в том числе всемирно известные компании, выбирают именно пальмовое масло для изготовления своей продукции. Примечательно, что даже премиальные бренды включают этот компонент в рецептуру своих изделий. Популярность пальмового масла подтверждает практика европейских производителей элитного шоколада. Его наличие само по себе не обязательно представляет угрозу для здоровья, — пояснил Кабанов.

Несмотря на распространенность пальмового масла в высококачественных продуктах, отношение к нему остается настороженным. Такое негативное восприятие возникает, несмотря на отсутствие предупреждений о большом количестве соли или сахара в продуктах питания. Важно подчеркнуть, что роль покупателя состоит в информированном подходе к приобретению продуктов питания. Потребителям рекомендуется внимательно изучать этикетки и принимать решение исходя из личных предпочтений, — резюмировал Кабанов.

Ранее Госдума РФ предложила правительству рассмотреть вопрос введения акцизов на пальмовое масло. Соответствующая инициатива содержится в принятом депутатами проекте обращения к председателю правительства Михаилу Мишустину. Парламентарии также предложили кабмину проработать возможность повышения ставки таможенной пошлины на этот продукт.