14 октября 2025 в 06:05

Картофельная бабка по-белорусски: простая и вкусная запеканка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Белорусы знают толк в блюдах из картофеля — не зря его здесь называют «вторым хлебом». Картофельная бабка — гордость домашней кухни: золотистая корочка, мягкая середина и насыщенный вкус, от которого сложно оторваться. Готовится она в духовке и прекрасно подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Очистите 1,5 кг картофеля и натрите его на мелкой терке. Добавьте 2 измельченные луковицы, 200 г нарезанного бекона или сала, 2 яйца, 1 ч. л. соли и немного перца. Всё тщательно перемешайте. Выложите массу в форму, смазанную маслом, разровняйте и запекайте при 180 °C около часа, пока верх не станет румяным и хрустящим.

  • Совет: если хочется нежнее, добавьте пару ложек сметаны в картофельную массу — бабка получится сочной и ароматной.

  • Вот любопытная информация о пищевой ценности: калорийность — около 210 ккал; время приготовления — 1 час 10 минут.

Запеченная свинина пячисто по-белорусски — лучше, чем в Италии.

Анастасия Фомина
А. Фомина
