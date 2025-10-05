Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 18:10

Как в Италии, но очень просто! Запеченная свинина пячисто по-белорусски

Свинина по белорусскому рецепту Свинина по белорусскому рецепту Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пячисто — одно из тех блюд, которые в деревнях готовили на медленном огне, чтобы мясо равномерно пропеклось и наполнилось ароматом лука и чеснока. В современной кухне это блюдо часто делают в духовке с картофелем и грибным соусом, превращая в сытный семейный ужин.

Для пячисто возьмите 1,5 кг свинины, 1 кг картофеля, 3 луковицы и 4–5 зубчиков чеснока. Нарежьте мясо крупными кусками, натрите измельченным чесноком, солью и перцем, оставьте мариноваться на час.

Картофель избавьте от кожуры и нарежьте крупными кусками. В форму кладите мясо, вокруг него — картофель, лук кольцами. Накройте крышкой или фольгой и запекайте при 180 °C в течение 2,5–3 часов. За 10 минут до конца снимите крышку, чтобы край стал румяным. Для варианта с грибной подливкой приготовьте отдельно обжаренные грибы с луком и влейте сметану или сливки, подайте это как соус к пячисто.

  • Совет: если хотите, чтобы мясо было особенно мягким, используйте свинину с небольшим содержанием жира — тогда оно не высохнет.

Посмотрите рецепт бигоса — вкуснейшей тушеной капусты с мясом по-польски.

Читайте также
Забыла о котлетах! Грузинская запеканка «Чижи-пыжи» — сочно, ароматно и элементарно
Общество
Забыла о котлетах! Грузинская запеканка «Чижи-пыжи» — сочно, ароматно и элементарно
Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество
Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Готовим сладкие ляваши — простой татарский десерт с изюмом!
Семья и жизнь
Готовим сладкие ляваши — простой татарский десерт с изюмом!
Если времени мало, пеку «Хризантемы» — суперпростой рецепт печенья с цитрусовым ароматом!
Общество
Если времени мало, пеку «Хризантемы» — суперпростой рецепт печенья с цитрусовым ароматом!
Белорусский драник-сковородник: огромная картофельная лепешка для всей семьи
Семья и жизнь
Белорусский драник-сковородник: огромная картофельная лепешка для всей семьи
мясо
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
простые рецепты
Белоруссия
национальная кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Более-менее»: Челестини оценил победный матч против «Спартака»
Протестующие вновь перекрыли проспект Руставели в центре Тбилиси
Новый учебник истории, критика ИИ, глупости: куда пропал Владимир Мединский
«Не так страшно»: военный рассказал о пользе опыта физрука в зоне СВО
Богомаз озвучил последствия атаки БПЛА на «Мираторг» в Брянской области
Россиянин удивился большому счету в ресторане и вызвал полицию
«Очень незауряден»: аналитик указал на одну черту Путина
В ВСУ взбунтовались из-за «уничтожения» целой роты противников Зеленского
Тысяча туристов застряла на Эвересте: что случилось, они все умрут?
Подросток попросил ChatGPT составить план убийства одноклассника
Фейковая племянница Шойгу увела у москвичей 200 млн рублей
В Сербии раскрыли истинную цель санкций США против NIS
Кровавая перестрелка произошла в техасском ночном клубе
МИД России предупредил о дипфейке с Марией Захаровой
В Госдуме хлесткой фразой высмеяли русофобов Запада после выборов в Чехии
ЦСКА обыграл «Спартак» в матче чемпионата России
Раскрыты детали гибели россиянки на курорте в Болгарии
В Совфеде назвали показными слова Зеленского о прекращении огня
Заслуженный артист Белоруссии попал под атаку дронов в Донецке
Глава Красного Луча сообщил о введении режима ЧС в городе
Дальше
Самое популярное
Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкая картофельная запеканка с кебабом. Обалденно вкусно и просто! Эта запеканка выручит за час
Общество

Турецкая картофельная запеканка с кебабом. Обалденно вкусно и просто! Эта запеканка выручит за час

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.