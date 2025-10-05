Как в Италии, но очень просто! Запеченная свинина пячисто по-белорусски

Пячисто — одно из тех блюд, которые в деревнях готовили на медленном огне, чтобы мясо равномерно пропеклось и наполнилось ароматом лука и чеснока. В современной кухне это блюдо часто делают в духовке с картофелем и грибным соусом, превращая в сытный семейный ужин.

Для пячисто возьмите 1,5 кг свинины, 1 кг картофеля, 3 луковицы и 4–5 зубчиков чеснока. Нарежьте мясо крупными кусками, натрите измельченным чесноком, солью и перцем, оставьте мариноваться на час.

Картофель избавьте от кожуры и нарежьте крупными кусками. В форму кладите мясо, вокруг него — картофель, лук кольцами. Накройте крышкой или фольгой и запекайте при 180 °C в течение 2,5–3 часов. За 10 минут до конца снимите крышку, чтобы край стал румяным. Для варианта с грибной подливкой приготовьте отдельно обжаренные грибы с луком и влейте сметану или сливки, подайте это как соус к пячисто.

Совет: если хотите, чтобы мясо было особенно мягким, используйте свинину с небольшим содержанием жира — тогда оно не высохнет.

