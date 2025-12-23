Новый год-2026
Свиная рулька по-корейски: томлю с яблоком в устричном соусе — праздничное мясо, которое поражает и видом, и вкусом

Свиная рулька, томленная по этому рецепту, перестает быть простым и сытным блюдом. Она превращается в изысканный гастрономический опыт, где нежность мяса, растопленного долгим нагревом, встречается со сложным букетом азиатских соусов, сладостью яблока и теплом пряностей.

Свиную рульку (1 кг) очищаю и замачиваю. Складываю ее в глубокую кастрюлю, добавляю очищенную половинку яблока, целую луковицу, зеленый чили (1 шт.), устричный соус (200 мл), соевый соус (200 мл), мирин (2 ст. л.), сахар (130 г). Кладу специи: толченые зубчики чеснока (4 шт.), нарезанный имбирь (15 г), перец горошком (10 шт.), бадьян (2 шт.), сушеный острый перец (5 шт.), лавровый лист (5 шт.), палочку корицы. Заливаю все водой (1,2 л). Довожу до кипения на сильном огне без крышки. Затем уменьшаю огонь, переворачиваю рульку, накрываю крышкой и томлю 1 час. Снова переворачиваю мясо и готовлю еще 40–60 минут, периодически поливая его бульоном из кастрюли. Проверяю мягкость вилкой. Готовую рульку вынимаю, даю остыть, снимаю мясо с кости и нарезаю на порционные куски. Подаю с листьями свежего салата и соусом самджан.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка под шубой. Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Дмитрий Демичев
