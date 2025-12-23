Когда за окном метель и холод, готовлю к ужину этот лагман с говядиной — уютный и согревающий: такое блюдо обожают все

Лагман — это больше, чем просто суп. Это целая культура в одной кастрюле, блюдо кочевников, которое согревает и насыщает как ничто другое. Сочная говядина, тушенная с ярким ассорти овощей в ароматном соусе с кориандром и соевым соусом, и отдельно сваренная тягучая лапша, которую смешивают перед самой подачей. Каждый компонент сохраняет свой характер, создавая невероятно сложный и глубокий вкус.

Говядину (400–500 г) нарезаю тонкими ломтиками или небольшими кубиками. Обжариваю на хорошо разогретом масле в казане или глубокой сковороде до румяной корочки.

Добавляю нарезанный полукольцами репчатый лук (2 шт.) и обжариваю вместе с мясом до мягкости. Затем добавляю нарезанный соломкой болгарский перец (1–2 шт.) и через пару минут — нарезанные дольками помидоры (2–3 шт.). Тушим 5 минут.

Вливаю воду или бульон так, чтобы она покрывала содержимое казана. Добавляю соевый соус (3–4 ст. л.), молотый кориандр (1 ч. л.), черный и красный перец по вкусу. Довожу до кипения, убавляю огонь и тушу под крышкой 30–40 минут, пока мясо не станет мягким.

Пекинскую капусту (1/4 кочана) нарезаю крупно. Чеснок (3–4 зубчика) пропускаю через пресс. Крахмал (1 ст. л.) развожу в 2 ст. л. холодной воды.

За 5–7 минут до готовности мяса добавляю в казан пекинскую капусту. Затем вливаю разведенный крахмал, быстро перемешиваю и довожу до загустения. В самом конце добавляю чеснок, выключаю огонь и даю настояться под крышкой.

Для лапши: лапшу для лагмана или удон (300–400 г) отвариваю согласно инструкции на упаковке. Откидываю на дуршлаг.

Подаю, выкладывая в глубокую тарелку порцию лапши и заливая ее щедро мясной подливой с овощами. По желанию посыпаю свежей кинзой или зеленым луком.

