Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 11:44

Когда за окном метель и холод, готовлю к ужину этот лагман с говядиной — уютный и согревающий: такое блюдо обожают все

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Лагман — это больше, чем просто суп. Это целая культура в одной кастрюле, блюдо кочевников, которое согревает и насыщает как ничто другое. Сочная говядина, тушенная с ярким ассорти овощей в ароматном соусе с кориандром и соевым соусом, и отдельно сваренная тягучая лапша, которую смешивают перед самой подачей. Каждый компонент сохраняет свой характер, создавая невероятно сложный и глубокий вкус.

Говядину (400–500 г) нарезаю тонкими ломтиками или небольшими кубиками. Обжариваю на хорошо разогретом масле в казане или глубокой сковороде до румяной корочки.

Добавляю нарезанный полукольцами репчатый лук (2 шт.) и обжариваю вместе с мясом до мягкости. Затем добавляю нарезанный соломкой болгарский перец (1–2 шт.) и через пару минут — нарезанные дольками помидоры (2–3 шт.). Тушим 5 минут.

Вливаю воду или бульон так, чтобы она покрывала содержимое казана. Добавляю соевый соус (3–4 ст. л.), молотый кориандр (1 ч. л.), черный и красный перец по вкусу. Довожу до кипения, убавляю огонь и тушу под крышкой 30–40 минут, пока мясо не станет мягким.

Пекинскую капусту (1/4 кочана) нарезаю крупно. Чеснок (3–4 зубчика) пропускаю через пресс. Крахмал (1 ст. л.) развожу в 2 ст. л. холодной воды.

За 5–7 минут до готовности мяса добавляю в казан пекинскую капусту. Затем вливаю разведенный крахмал, быстро перемешиваю и довожу до загустения. В самом конце добавляю чеснок, выключаю огонь и даю настояться под крышкой.

Для лапши: лапшу для лагмана или удон (300–400 г) отвариваю согласно инструкции на упаковке. Откидываю на дуршлаг.

Подаю, выкладывая в глубокую тарелку порцию лапши и заливая ее щедро мясной подливой с овощами. По желанию посыпаю свежей кинзой или зеленым луком.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Проверено редакцией
Читайте также
Хрустящий картофель-смэш с чесноком — готовлю в духовке со сливочным маслом вместо картошки по-деревенски и фри
Общество
Хрустящий картофель-смэш с чесноком — готовлю в духовке со сливочным маслом вместо картошки по-деревенски и фри
Грудка превратится в мягчайшие рулетики благодаря этому рецепту: порадуйте себя на Новый год
Общество
Грудка превратится в мягчайшие рулетики благодаря этому рецепту: порадуйте себя на Новый год
Лучшее осеннее блюдо: быстрый лагман из курицы с покупной лапшой. Получается ничуть не хуже классического варианта
Общество
Лучшее осеннее блюдо: быстрый лагман из курицы с покупной лапшой. Получается ничуть не хуже классического варианта
Котлеты теперь не готовлю — вместо них биточки-грибнушки с сырной шапкой: и на ужин, и на праздник
Общество
Котлеты теперь не готовлю — вместо них биточки-грибнушки с сырной шапкой: и на ужин, и на праздник
Этот простой рецепт победит новомодную мешанину: готовим салат «По-домашнему» с говядиной и горошком
Общество
Этот простой рецепт победит новомодную мешанину: готовим салат «По-домашнему» с говядиной и горошком
еда
рецепты
лагман
мясо
говядина
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Верховный суд объяснил, когда можно демонстрировать нацистскую символику
Диетолог дала советы, какими напитками заменить алкоголь на Новый год
Власти раскрыли реальную обстановку в Димитрове
Названа главная уязвимость кораблей «золотого флота» США
ВС России ударили «Кинжалами» по предприятиям ВПК Украины
Раскрыто, почему иноагенты настырно оспаривают свой статус в России
Машина сбила 85-летнюю пенсионерку, бежавшую на красный
Российский боец двумя ударами остановил колонну ВСУ
В МЧС рассказали, угрожают ли россиянам «новогодние» пожары
Раскрыто, в каком городе России достигла предела гостиничная инфраструктура
Российские военные освободили еще два населенных пункта в зоне СВО
Судьба портов и логистики ВСУ «повисла на волоске»
Житель Крыма пойдет под суд по делу о госизмене
Сын Кадырова получил новую награду из рук отца
Володин заявил, что России не нужны коврижки и аплодисменты
Медовик больше не покупаю! Готовлю сама по простому рецепту
Володин отверг враждебные намерения России по отношению к Европе
Как выбрать пауэрбанк: для телефона, планшета, ноутбука и походов
Стало известно, почему проект «золотого флота» США может быть заморожен
В Петербурге начали массово отправлять на карантин школьные классы
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.