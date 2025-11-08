Лучшее осеннее блюдо: быстрый лагман из курицы с покупной лапшой. Получается ничуть не хуже классического варианта

Лучшее осеннее блюдо: быстрый лагман из курицы с покупной лапшой. Получается ничуть не хуже классического варианта. Классический лагман готовится долго, но, используя покупную лапшу и курицу, можно существенно ускорить процесс. Результат порадует вас богатым вкусом и ароматной подливой.

Ингредиенты: куриные бедра (400 г), картофель (2 шт.), морковь (1 шт.), лук (1 шт.), болгарский перец (1 шт.), томатная паста (1 ст. л.), покупная лапша для лагмана (200 г), чеснок (2 зубчика), специи (лавровый лист, перец, соль).

Куриные бедра нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Добавьте нарезанные кубиками картофель, морковь, лук и перец, тушите 10 минут. Затем добавьте томатную пасту, воду (около 500 мл), специи и варите на медленном огне еще 15 минут.

Отварите лапшу согласно инструкции на упаковке. Выложите лапшу в глубокие тарелки, сверху залейте горячим соусом с курицей и овощами. Украсьте блюдо зеленью и подавайте горячим. Лагман с курицей и покупной лапшой — это удобный способ порадовать близких быстрым, но очень вкусным блюдом.

