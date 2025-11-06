Надоело лепить котлеты? Быстрый рецепт: куриный батон с вареными яйцами — вкуснятина, еще и готовится без тонны масла

Надоело лепить котлеты? Быстрый рецепт: куриный батон с вареными яйцами — вкуснятина, еще и готовится без тонны масла. Попробуйте приготовить оригинальную запеканку из курицы, моркови, лука и специй, внутрь которой вкладываются вареные яйца. Эффектно, вкусно и питательно — отличное решение для семейного ужина.

Ингредиенты просты и доступны: куриная грудка (400 г), вареные яйца (4 шт.), морковь (1 шт.), лук (1 шт.), специи (соль, перец, сушеный чеснок), панировочные сухари (для формы) и немного растительного масла.

Филе курицы пропустите через мясорубку или блендер, морковь натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте. Перемешайте курицу с овощами, добавьте специи. Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте сухарями. Распределите половину куриной смеси, сверху выложите вареные яйца, прикрыв второй частью куриной массы. В это блюдо можно добавлять грибы или капусту, получается тоже вкусно.

Отправьте запеканку в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30–35 минут. Готовое блюдо нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу с зеленью и овощами. Запеканка получается нежной, ароматной и очень сытной. Идеальна для тех, кто любит нестандартные решения и ценит качество еды.

