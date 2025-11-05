Куриные голени по-царски: обалденная курочка в сливочно-сырном соусе — объедение из простых продуктов. Кто сказал, что вкусное обязательно сложно готовить? Сегодня мы предлагаем вам проверенный рецепт куриных голеней в сливочно-сырном соусе с чесноком. Благодаря такому рецепту даже обычная курица превращается в истинное лакомство, сочное и ароматное.

Возьмите килограмм куриных голеней, крупную головку репчатого лука, пару зубчиков чеснока, 100 граммов плавленного сыра, стакан жирных сливок, немного оливкового масла и любимой зелени.

Голени моем, обсушиваем салфетками и обжариваем до приятного золотистого цвета. В той же сковороде обжариваем кольца лука и дольки чеснока. Затем добавляем сливки, плавленный сыр, щепотку соли и мускатного ореха. Хорошенько размешиваем, пока сыр полностью не растворится. Тушим на маленьком огне минут 15–20, периодически помешивая. Вот и все! Ваши голени стали такими соблазнительно сочными, а соус приобрел волшебный сливочный вкус с мягким ароматом чеснока. Приятного аппетита!

