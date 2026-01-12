Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 13:38

Большие успехи круглый год: Василиса Володина назвала единственный знак Зодиака — любимчика 2026-го

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
2026 год обещает стать по-настоящему щедрым для одного знака Зодиака. По словам астролога Василисы Володиной, именно скорпион окажется в центре финансовых и профессиональных возможностей, когда удача словно сама идёт в руки. Но год будет неоднородным — важно правильно использовать его ритм.

Первая половина года выглядит особенно перспективно. С января по июнь деньги приходят легче обычного, а шансы на рост появляются там, где раньше их не ждали. Успех вероятен через зарубежные проекты, удалённую работу, командировки, сотрудничество с людьми из других городов и стран или из совершенно иной профессиональной среды. В этот период усилия быстро окупаются, а нужные предложения могут находить вас сами.

Во второй половине года финансовый рост сохраняется, но требует уже большей вовлечённости. С июля важно не ждать, а действовать — заявлять о себе, брать инициативу в свои руки, выходить в публичное поле или на новые позиции. Это время личной ответственности за результат. Отдельного внимания заслуживает декабрь 2026 года. Он принесёт много суеты: финальные выплаты, расчёты, подведение итогов, важные решения. Важно сохранять концентрацию и не упускать детали — именно от них будет зависеть итог всего года. При этом стоит помнить: знак Зодиака даёт лишь общее направление. Точные даты финансового подъёма, ключевые повороты и ваше личное «время денег» показывает только персональный гороскоп.

Ранее мы рассказывали про звездный шанс для Близнецов. Как не упустить судьбоносную встречу в начале января.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
