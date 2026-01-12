Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 08:50

Холодными зимними вечерами готовлю согревающий лагман — вкуснота с говядиной, которая дарит уют: вот классический рецепт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Гениальность лагмана — в идеальном распределении ролей. Говядина дает наваристую, сытную основу. Овощи — болгарский перец, помидоры и пекинская капуста — добавляют сочность, сладость и легкую хрусткость. Лапша впитывает в себя весь богатый соус, становясь главным носителем вкуса. А щедрый букет специй (кориандр, черный и красный перец) связывает все это в единую, гармоничную и согревающую композицию.

Говядину (400–500 г) нарезаю тонкими ломтиками или небольшими кубиками. Обжариваю на хорошо разогретом масле в казане или глубокой сковороде до румяной корочки.

Добавляю нарезанный полукольцами репчатый лук (2 шт.) и обжариваю вместе с мясом до мягкости. Затем добавляю нарезанный соломкой болгарский перец (1-2 шт.) и через пару минут — нарезанные дольками помидоры (2-3 шт.). Тушим 5 минут.

Вливаю воду или бульон так, чтобы она покрывала содержимое казана. Добавляю соевый соус (3–4 ст. л.), молотый кориандр (1 ч. л.), черный и красный перец по вкусу. Довожу до кипения, убавляю огонь и тушу под крышкой 30–40 минут, пока мясо не станет мягким.

Пекинскую капусту (1/4 кочана) нарезаю крупно. Чеснок (3-4 зубчика) пропускаю через пресс. Крахмал (1 ст. л.) развожу в 2 ст. л. холодной воды.

За 5–7 минут до готовности мяса добавляю в казан пекинскую капусту. Затем вливаю разведенный крахмал, быстро перемешиваю и довожу до загустения. В самом конце добавляю чеснок, выключаю огонь и даю настояться под крышкой.

Для лапши: лапшу для лагмана или удон (300–400 г) отвариваю согласно инструкции на упаковке. Откидываю на дуршлаг.

Подаю, выкладывая в глубокую тарелку порцию лапши и заливая ее щедро мясной подливой с овощами. По желанию посыпаю свежей кинзой или зеленым луком.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

