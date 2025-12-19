Новый год-2026
19 декабря 2025 в 04:44

Мой секрет пикантных грибов: мариную шампиньоны в соусе с лимоном и чили для яркого вкуса

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эти шампиньоны — взрыв вкуса по-азиатски! Соевый соус, острый чили и чеснок создают насыщенный маринад, который за ночь превращает простые грибы в пикантную острую закуску, от которой невозможно оторваться.

500 г свежих шампиньонов тщательно мою. Если грибы крупные, разрезаю на половинки или четвертинки. Одну красную луковицу нарезаю тонкими полукольцами, один сладкий перец — соломкой.

Для маринада смешиваю 4 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. оливкового масла, сок половины лимона, 1 ч. л. сахара, 1/2 ч. л. соли, щепотку черного перца, 1 ч. л. хлопьев чили и 3 измельченных зубчика чеснока. В стеклянной банке или контейнере слоями выкладываю грибы, лук и перец, заливаю маринадом и аккуратно перемешиваю. Накрываю крышкой и убираю в холодильник минимум на 4–6 часов, а лучше на ночь. Перед подачей посыпаю свежей зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Проверено редакцией
еда
рецепты
грибы
соусы
закуски
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
