Топ-рецепт новогодней курочки — нежное мясо с цитрусовым ароматом и кисло-сладкой клюквой

Это блюдо — воплощение праздничного настроения. Курица, замаринованная в дуэте апельсинового сока и меда, запекается до золотистой корочки, пропитываясь цитрусовым ароматом. Клюква, томясь в духовке, лопается, давая яркую кислинку, которая идеально балансирует сладость. А целые головки чеснока становятся мягкими и кремовыми, превращаясь в изысканный соус. Идеально для Нового года!

Куриные бедра (1 кг) складываю в миску. Выжимаю сок одного апельсина. Добавляю жидкий мед (50 г), соевый соус (2 ст. л.), оливковое масло (2 ст. л.), соль (1/2 ч. л.), перец (1/4 ч. л.) и 5 измельченных зубчиков чеснока. Тщательно перемешиваю, чтобы маринад покрыл все мясо. Накрываю и убираю в холодильник мариноваться минимум на 5 часов, а лучше на ночь.

Маринованные бедра выкладываю в форму для запекания, добавляю немного маринада. Второй апельсин нарезаю толстыми дольками и раскладываю вокруг курицы. Добавляю свежую или замороженную клюкву (50 г), пару веточек тимьяна и разрезанную пополам неочищенную головку чеснока.

Запекаю в разогретой до 180°C духовке около 45 минут, пока курица не покроется красивой золотистой корочкой, а апельсины не карамелизуются. Перед подачей по желанию украшаю свежим тимьяном.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.