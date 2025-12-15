«Последняя карта»: раскрыт главный мотив аферы ЕС с российскими активами Slovo: афера с российскими активами не поможет Евросоюзу удержать власть

Афера Запада с российскими активами представляет собой отчаянную попытку европейских лидеров сохранить свою власть, которую они неизбежно потеряют, считают аналитики словацкого издания Slovo. По их словам, поддерживая эскалацию конфликта с Россией, западные политики «совершают самоубийство».

Этот шаг представляет собой ставку на единственную последнюю карту — самоубийство. <…> Они (европейские лидеры. — NEWS.ru) хотят сохранить свою власть, потому что неизбежно ее потеряют, — считают эксперты.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что многие страны ЕС рискуют столкнуться с финансовым коллапсом в случае конфискации замороженных российских активов. Он отметил, что понимание этого факта приводит к увеличению числа государств, решивших отказаться от данной инициативы.

До этого стало известно, что число стран ЕС, выступающих против плана Еврокомиссии по экспроприации активов РФ, выросло до семи. К Бельгии, Венгрии и Словакии, которые изначально выступали против проекта, теперь присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия.