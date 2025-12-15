Главный дипломат Екатерины II: за что Остерману открыли памятник в Москве

Памятник канцлеру Российской империи Ивану Андреевичу Остерману во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве. Открытие памятника приурочено к 300-летию со дня рождения И. А. Остермана

15 декабря во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве торжественно открыли памятник канцлеру Российской империи Ивану Остерману и выставку, приуроченную к 300-летию со дня его рождения. Он фактически руководил внешней политикой России в период правления Екатерины II и Павла I и способствовал заключению важнейших для страны международных договоров. Как Остерман стал одним из самых эффективных дипломатов в российской истории — в материале NEWS.ru.

Как прошла церемония открытия памятника Остерману

Церемония открытия памятника Ивану Остерману прошла во дворе музея декоративного искусства на улице Делегатской — когда-то здание, в котором располагается учреждение культуры, было усадьбой, принадлежавшей дипломату.

Участие в мероприятии приняли начальник управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владимир Бочарников, замглавы Министерства иностранных дел Евгений Иванов, а также представители столичной власти, исторического и музейного сообщества, сообщил корреспондент NEWS.ru.

«Иван Остерман возглавлял российскую дипломатию более 10 лет. Возглавлял в годы, когда дипломатический авторитет Российской империи был на высочайшем уровне. И когда, по меткому выражению канцлера Безбородко, ни одна пушка в Европе без нашего разрешения выстрелить не могла», — сказал Владимир Бочарников.

Он подчеркнул, что Остерман «работал на результат», и напомнил, что в биографии канцлера была работа послом в Стокгольме, «когда война с жаждущей реванша Швецией на фоне тяжелого противостояния с Османской империей совершенно в планы России не входила».

«Во многом благодаря Остерману война в те годы так и не состоялась», — отметил чиновник.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Евгений Иванов в свою очередь назвал символичным, что монумент установлен именно в усадьбе графа Остермана, где ныне располагается Всероссийский музей декоративного искусства. По его словам, тем самым продолжена добрая традиция увековечения памяти выдающихся российских дипломатов.

«Видим в этом яркое свидетельство признания многовекового вклада внешнеполитической службы нашей страны в формирование благоприятных, безопасных внешних условий для поступательного развития нашей Родины», — сказал замглавы МИД.

Что известно об Иване Остермане

Иван Остерман родился в Санкт-Петербурге 4 мая 1725 года в семье одного из сподвижников Петра Первого — вице-канцлера графа Андрея Остермана. Уже в 15 лет он поступил на военную службу в Преображенский полк в звании капитана лейб-гвардии. Однако в 1941 году после воцарения Елизаветы Петровны его отец был предан суду, а самого Ивана Андреевича перевели в Троицкий пехотный полк.

Ему удалось получить паспорт для поездки в Голландию, где от русского посланника Остерман узнал о подготовке его ареста в России. В итоге он был вынужден остаться в Европе, пока враги его семьи не утратили силу и у Остермана не появилась возможность вернуться домой.

В 1757 году его приняли на дипломатическую службу. Остерман получил место в российском посольстве в Париже, а в 1760-м стал посланником в Стокгольме. На этом посту он открыто выступил против намерений Петра III заручиться поддержкой Швеции в планировавшейся войне России и Дании.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как Остерман стал одним из ключевых российских дипломатов

Когда на российский престол взошла Екатерина II, на Остермана возложили задачу всячески противодействовать утвердившемуся в Швеции влиянию Франции, которую он с успехом выполнил. В дальнейшем дипломат способствовал нормализации и укреплению российско-шведских отношений, а также заключению Царскосельского трактата между Россией и Данией. Согласно этому документу, будущий император Павел I обменял свое герцогство Гольштейн-Готторп на датское графство Ольденбург, что помогло наладить контакты двух стран.

За свои заслуги Остерман в 1775 году получил назначение на пост вице-канцлера Российской империи, а с 1781-го стал фактическим, а затем и формальным руководителем Коллегии иностранных дел. В этой должности дипломат способствовал заключению договоров о дружбе с Данией, Францией и Португалией, об оборонительном союзе с Пруссией и Великобританией, а также двух конвенций о разделе Речи Посполитой.

В 1796 году Остерман занял пост канцлера, но пробыл в этой должности менее полугода и вскоре подал прошение об отставке по состоянию здоровья. Свои последние годы дипломат провел в Москве, где и скончался 30 апреля 1811 года.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

За время службы Остерман стал кавалером орденов Александра Невского, Святого Владимира I степени, Святого Андрея Первозванного и обладателем других наград.

