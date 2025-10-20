Соборы, ставшие мечетями: история знаменитых преобразований

Геополитика и религия испокон веков идут рука об руку. Так что неудивительно, что с ходом времени на одних и тех же землях правили разные верования. Сегодня мы поговорим о христианских храмах, превратившихся в мечети. Вы узнаете про соборную мечеть Кордовы, Айя-Софию в Стамбуле и другие известные постройки с богатой историей.

Собор Святой Софии в Стамбуле: от византийского храма к мечети Айя-София

Говоря о «выросших» из храмов мечетях в первую очередь вспоминают бывший храм Святой Софии, символ Византийской империи. Собор в честь Святой Софии — Премудрости Божией возвели в 537 году при императоре Юстиниане в Константинополе, столице Византии. Почти девять веков он символизировал величие Византии и юстиниановской эпохи в частности, а также христианской веры. Бывший собор и сегодня восхищает огромным куполом и мастерски выполненными мозаиками.

Однако после завоевания Константинополя турками-османами в 1453 году храм Софии Константинопольской был превращен в мечеть. В интерьер вплелись минбар и михраб, а мозаики оказались погребены под штукатуркой. Сохранив былое художественное величие, бывший храм Святой Софии стал одной из главных мечетей Османской империи.

В XX веке собор сначала был открыт как музей, а с начала 2020-х годов вновь используется как мечеть. Айя-София в Стамбуле — самый известный пример того, как один и тот же религиозный объект пережил смену эпох, оставаясь уникальным архитектурным памятником.

Айя-София в Стамбуле Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мечеть Кордовы: уникальный синтез ислама и христианства

Соборная мечеть Кордовы, она же Мескита, — еще один пример образования мечети в церкви, а точнее — на месте христианской базилики. Это сооружение стало одним из величайших архитектурных достижений Аль-Андалуса, или так называемой мусульманской Испании. Отличаясь многоярусными арками и богато украшенными минаретами, мечеть длительное время считалась центром религиозной жизни мусульман.

На месте современной мечети изначально стояла вестготская базилика Святого Викентия (Сан-Висенте). В 785 году эмир Абд ар-Рахман I выкупил базилику у христианской общины и повелел снести, чтобы возвести на ее месте мечеть. С ходом времени мечеть достраивалась и расширялась, что привело к образованию уникального архитектурного соединения из мрамора и порфира, внутренних арок и колонн.

После Реконкисты в XIII веке мечеть была преобразована в католический кафедральный собор, однако архитектура ее сохранила элементы исламского стиля. Этот уникальный симбиоз двух религий и культур проявляется в смешении византийских мозаик, арабесок и готических элементов, создавая невероятное художественное разнообразие. Мескита — пример взаимопроникновения христианских и исламских традиций на Пиренейском полуострове, символ сложной истории Испании.

Соборная мечеть Кордовы Фото: Moritz Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

Мечеть Кучук-Айя-София в Стамбуле: церковь Сергия и Вакха

Еще одна мечеть из храма и вторая стамбульская София — это Кучук-Айя-София, или Малая Айя-София. Она является примером раннехристианской архитектуры IV века. Первоначально мечеть была церковью, посвященной святым Сергию и Вакху. Эта церковь, воплотившая каноны византийской архитектуры и декора, стала одним из важнейших религиозных центров Константинополя.

После завоевания города османами пространство церкви было переосвящено и превращено в мечеть. Оригинальные византийские фрески и мозаики были сохранены, но к ним добавились элементы исламского искусства. Сегодня Кучук-Айя-София функционирует как мечеть, привлекая паломников и туристов благодаря необычному архитектурному синтезу.

Мечеть Селимие в Эдирне: перестройка христианской базилики

Мечеть Селимие в Эдирне (Турция) занимает особое место в списке образованных из храмов мечетей. Дело в том, что она была возведена в XVI веке сразу как мечеть. Однако в период раннего Средневековья на ее месте стояла христианская базилика. Разрушенная в ходе войн, базилика была демонтирована, а на очистившейся территории возвели новое сооружение.

Селимие считается вершиной османского архитектурного гения. Она поражает огромным куполом и стройными минаретами. Тем не менее историческая память о первоначальном христианском храме сохраняется в местных легендах и археологических находках. Это пример того, как место поклонения может хранить сакральное значение, даже проходя через религиозные трансформации.

Мечеть Селимие в Эдирне Фото: hwo/imageBROKER.com/Global Look Press

Мечеть Фатих в Стамбуле: храм Константина Порфирородного

Мечеть Фатих, построенная в XV веке в Стамбуле, стоит на месте старинного христианского храма — церкви Константина Порфирородного. Церковь была построена в честь императора Константина Великого и служила одним из религиозных центров Византии.

После захвата города османами в 1453 году церковь была разрушена. На ее месте по приказу султана Мехмеда II возвели мечеть, получившую имя Фатих («Завоеватель»). Мечеть на месте церкви стала одним из символов новой исламской власти и закрепила статус Стамбула как столицы Османской империи. Сегодня Фатих действует как мечеть.

Это были пять самых известных «мечетей в церквях» — уникальных архитектурных сооружений, сохранивших отпечаток смены эпох и верований. Они остаются бесценными памятниками культуры и истории и привлекают как верующих, так и ценителей искусства.

Ранее мы рассказали, как канонизируют святых.