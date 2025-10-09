Россиянам рассказали, что следует посетить в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии обязательно стоит посетить скальный массив «Край света», заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. Также она посоветовала съездить к самому высокому в мире Фонтану короля Фахда в Джидде.

Если говорить о природных достопримечательностях, то стоит съездить в Руб-эль-Хали — это массивная пустыня с красивыми красными песчаными дюнами. Там есть бедуинские поселения, можно познакомиться с местной культурой. Можно съездить на «Край света» — одно из самых известных мест с потрясающими пустынными пейзажами. Что касается современности, то стоит посетить парк скульптур в Эль‑Хамра — это большой музей под открытым небом. И, конечно же, фонтан Фахда — один из самых высоких фонтанов в мире, — отметила Ансталь.

Турэксперт подчеркнула, что в Саудовской Аравии нужно увидеть исторические, религиозные и природные места. Стоит посетить мечети в Мекке и Медине — священные и очень важные места в мусульманском мире, добавила она.

Можно побывать в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде. Сегодня это город-музей, важный исторический центр страны, который стоит посетить, если вам интересна история. Если говорить о древних археологических памятниках, то стоит посетить Эль-Ула — место с множеством памятников и гробниц. Эль-Ула является живым музеем, где можно увидеть историю не одного или двух веков, а множества, — резюмировала Ансталь.

Ранее ТАСС со ссылкой на материалы к стратегической сессии по развитию туризма в РФ сообщило, что в ближайшее время между Россией, Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией может быть введен безвизовый режим. В документе не указаны точные сроки реализации этой инициативы.