07 октября 2025 в 16:14

Россия введет безвизовый режим с тремя странами

В России отменят визовый режим с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией

Куала-Лумпур, Малайзия Куала-Лумпур, Малайзия Фото: IMAGO/Zoonar.com/Markus Mainka/Global Look Press

В ближайшее время между Россией, Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией может быть введен безвизовый режим, пишет ТАСС со ссылкой на материалы к стратегической сессии по развитию туризма в РФ. В документе не указаны точные сроки реализации этой инициативы.

Планы и целевые показатели на будущее. <…> Достижение безвизового режима с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией в ближайшее время, — говорится в материале.

Ранее эксперт по туризму Михаил Абасов заявил, что европейские страны намеренно оставили лазейки для получения шенгенских виз, чтобы не терять доход от российских туристов. По его словам, такие решения продиктованы исключительно финансовыми интересами.

До этого сообщалось, что у посольства Японии в Москве выстроились рекордные очереди за визами. Люди ожидали по несколько часов, чтобы попасть внутрь. По данным японской туристской организации, в этом году страну уже посетило почти 85 тыс. россиян. Повышенный интерес связывают с началом сезона момидзи и желанием купить новую трендовую игрушку Monchhichi.

