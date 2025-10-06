Турэксперт объяснил, зачем Европа оставила лазейки для получения шенгена Турэксперт Абасов: странам Европы нужны от российских туристов только деньги

Ряд стран Европы специально оставили лазейки для получения шенгенской визы, поскольку им нужны деньги от российских туристов, заявил Readovka.news эксперт по туризму Михаил Абасов. По его мнению, европейцы действуют исключительно из корыстных целей. Эксперт также отметил, что в Европе утратили всякие принципы.

Сейчас консульский сбор увеличился до €90 вместо прежних €35, уточнил Абасов. В очереди на подачу документов россияне могут находиться на протяжении нескольких месяцев. В связи с отменой прямых рейсов стоимость перелета с пересадками возрастает до 80 тысяч рублей и выше.

Ранее сообщалось, что против туристов из РФ в Европе не введут официальные ограничения. При этом ЕС планирует опубликовать к концу года особую «стратегию» в отношении приезжающих из России.