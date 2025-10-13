Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 14:20

По каким принципам причисляют к лику святых: в прошлом и в современности

Богослужение в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, куда доставили ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца, 2017 год Богослужение в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, куда доставили ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца, 2017 год Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости

Почитание святых, от священнослужителей до мучеников и юродивых, — одна из главных традиций христианства. За века существования церкви святыми были объявлены тысячи верующих. Но как именно причисляют к лику святых? Кем и как осуществляется причисление к лику святых в православии? Об этом и не только читайте в материале NEWS.ru.

Как называется причисление к лику святых

В православной церкви причисление к лику святых известно как канонизация. Термин образован от греческого слова «канон» — «правило». То есть фактически его можно перевести как «узаконивание». Существует эта процедура с зарождения христианства.

Простыми словами, причисление к лику святых означает включение верующего в список христиан, отличившихся особым служением церкви. Проявляться это служение может как распространение Слова Христова, сотворение чудес во Имя Божье, мученичество и не только. О критериях причисления к лику святых поговорим дальше.

Канонизация в древней церкви: мученики и исповедники

Первым делом поговорим о том, как людей причисляли к лику святых на заре христианства. В первые века существования церкви четких критериев еще не существовало. Основным показателем святости человека были:

  • преданное служение Христу;

  • мученичество или смерть за веру.

Таким образом, в первые века нашей эры было канонизировано множество мучеников (пострадавших или умерших за Христа) и исповедников (открыто исповедовавших веру во времена гонений на христиан). Среди святых той эпохи:

  • святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София;

  • апологет христианства Иустин Философ;

  • мученик Георгий Победоносец;

  • монах и богослов Максим Исповедник;

  • патриарх Константинопольский Павел Исповедник и другие.

С ходом времени критерии канонизации приобретали оформленность. Так, в XVII веке, помимо безукоризненной веры и готовности принять мучения, требованиями к канонизации стали свершение добродетелей и «проявление Богом знамений и чудес» (в том числе от мощей, то есть останков верующего).

Настоятель монастыря Ксенофонт архимандрит Алексий несет ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца, доставленный со Святой горы Афон в Москву, 2015 год Настоятель монастыря Ксенофонт архимандрит Алексий несет ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца, доставленный со Святой горы Афон в Москву, 2015 год Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Критерии для причисления к лику святых в современной РПЦ

Сегодня в Русской православной церкви канонизация остается актом проявления высшей церковной власти. При этом порядок канонизации стал более формальным и регламентированным, нежели был веками ранее. Основные критерии следующие:

  • вера Церкви в святость подвижника и его угодничество Богу;

  • мученическая смерть за веру или страдания за Христа;

  • чудотворения, проявленные святым при жизни или через молитвы к нему после смерти;

  • святость жизни и добродетельное служение;

  • народное почитание и утвердившееся богослужебное почитание;

  • заслуги перед Церковью и народом.

В качестве «бонуса» учитываются значительность церковного служения (например, епископство), наличие нетленных мощей и продолжительность почитания. Таким образом, канонизация осуществляется только после тщательного изучения жизни подвижника, а решение остается за патриархом и Священным синодом.

Этапы канонизации: от сбора документов до прославления

Современный порядок канонизации включает несколько ключевых этапов.

  1. Инициатива и сбор материалов. Как правило, начинать процесс имеют право как миряне, так и священнослужители. Собираются сведения о жизни, чудесах и почитании подвижника.

  2. Епархиальная комиссия. Дело рассматривается в епархии, после чего материалы направляются в синодальную комиссию по канонизации.

  3. Изучение и обсуждение. Синодальная комиссия тщательно анализирует документы, может требовать доработки материалов или дополнительных свидетельств.

  4. Рапорт патриарху. При положительном решении председатель комиссии подает рапорт на имя Святейшего Патриарха.

  5. Решение Священного синода. В зависимости от типа канонизации (местночтимой или общецерковной) затрагивается вопрос на Архиерейском соборе.

  6. Прославление. После утверждения проходит торжественное богослужение и включение имени святого в церковный календарь.

Верующие во время встречи ковчега с мощами святой Матроны Московской в Свято-Екатерининском кафедральном соборе Верующие во время встречи ковчега с мощами святой Матроны Московской в Свято-Екатерининском кафедральном соборе Фото: Роман Соколов/ТАСС

В соответствии с этой процедурой в недавнее время были канонизированы святитель и патриарх Тихон (признан святым в 1989 году), святая Матрона Московская (признана общецерковной святой в 2004 году) и не только.

Чем канонизация в православии отличается от беатификации в католичестве

И напоследок скажем пару слов о причислении к лику святых в католичестве. У католиков процедура начинается с беатификации — признания человека блаженным, то есть достойным почитания в определенной местности или общине. Беатификация — первый этап канонизации, то есть общецерковного признания подвижника святым. Таким образом, католическая канонизация состоит из двух основных этапов, а православная — из одного.

Теперь вы знаете, как причисляют к лику святых в православии. Благодаря канонизации святые остаются в памяти верующих и становятся для паствы примером искреннего служения Богу. А подробно о классификации святых можно прочитать в нашей статье.

святые
православие
христианство
церковь
традиции
канонизация
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
