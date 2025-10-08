В ГД отреагировали на слова священника, обвинившего женщин в бедах мужчин Депутат Останина: священнослужителям пора перестать винить женщин во всех бедах

Священнослужителям стоит перестать обвинять женщин во всех бедах и проблемах, заявила NEWS.ru глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, комментируя слова протоиерея Михаила Швалагина о связи финансовых требований девушек с мужской преступностью. По ее словам, некоторые молодые люди также потребительски относятся к партнерам в отношениях.

Есть ли потребительский подход у наших молодых девушек и женщин? Да, к сожалению, я не стану этого отрицать, потому что деформация произошла и у девушек, и у парней. Хотя далеко не все мужчины работают на двух-трех работах ради девушек. Очень многих парней можно обвинить в том, что они хотели бы легко устроиться рядом с обеспеченной дамой, даже великовозрастной. Поэтому я бы посоветовала нашим священнослужителям перестать обвинять женщин во всех смертных грехах, — подчеркнула Останина.

Она отметила, что подобные заявления в отношении девушек несправедливы и не отражают всей правды. По словам депутата, мужчины тоже не всегда готовы поддерживать своих партнерш, особенно после появления ребенка. Это, уточнила парламентарий, подтверждается значительной задолженностью по алиментам, которая достигла 150 миллиардов рублей.

Действительно, у молодежи занижены внутренние нравственные барьеры. Их надо воспитывать в семье. Хорошо бы учить свою паству, а не отлучать женщин, потому что подобные высказывания приведут к тому, что девушки перестанут ходить в храмы. Хочется надеяться, что этот священнослужитель, как, впрочем, и некоторые другие, позволяющие себе необъективные резкие высказывания в адрес женщин, не отражают позицию РПЦ, — добавила Останина.

Она подчеркнула, что Русская православная церковь проявляет глубокое уважение к девушкам и женщинам, а также готова оказать им поддержку в случае, если они совершили ошибку. По словам депутата, не стоит приписывать потребительский дух какой-либо гендерной принадлежности.

Ранее Швалагин заявил, что россияне совершают преступления из-за того, что женщины предъявляют к ним слишком высокие требования. По его мнению, мужчины «ломаются», стараясь исполнять прихоти своей возлюбленной.