«Не будет мужика»: в РПЦ нашли связь между женщинами и преступлениями

«Не будет мужика»: в РПЦ нашли связь между женщинами и преступлениями Швалагин назвал причиной преступлений в России женщин, которые многого хотят

Россияне совершают преступления якобы из-за женщин, которые многого хотят, заявил на проповеди «Упражняйтесь в благочестии» протоиерей Михаил Швалагин. По его словам, такие представительницы слабого пола «ломают» мужчин, передает Telegram-канал «Кровавая барыня».

Она (женщина — NEWS.ru) хочет жить как королева, а муж там уже из последних сил. Я просто вижу, сколько историй всяких есть. Одна работа, вторая, третья. Он просто надломится и все. Надорвется и не будет больше мужика, — заявил представитель РПЦ.

Ранее председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что сохранить брак россиянам помогает осознание возможности утраты своей любви. Сегодня вторая половинка вас любит, но завтра может и разлюбить, напомнил он.

При этом священник Андрей Бондарев уверен, что для сохранения крепкого и священного брака муж и жена должны служить друг другу. Задача первого — трудиться, чтобы обеспечивать свою семью, в то время как женщине необходимо создавать уют в доме и воспитывать детей, отметил священнослужитель.