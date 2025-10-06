В РПЦ рассказали, как сохранить брак

Председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью NEWS.ru отметил, что сохранить брак помогает осознание возможности утраты своей любви. Сегодня вторая «половинка» вас любит, но завтра может и разлюбить, напомнил собеседник.

Я как-то у одного своего умного друга спросил, любого ли человека можно полюбить. Мы с ним обсуждали романтическую концепцию любви, половинок. Он ответил, что не знает, любого ли можно полюбить, но любого можно разлюбить, — рассказал Легойда.

Об этом, по его мнению, следует помнить каждому из супругов. И если не прилагать усилия к сохранению чувств, то однажды вас «разлюбят», отметил собеседник.

Если ты не будешь прилагать каких-то усилий взращивать свою любовь, то может наступить момент, когда услышишь, что «любовь прошла, завяли помидоры, будем честны друг перед другом, до свидания». Правильнее будет помнить, понимать и прилагать усилия, чтобы такого не произошло, — резюмировал он. ‎

Ранее Владимир Легойда предположил, что в реальной жизни так называемые попкорновые фильмы вряд ли смогут победить осмысленные картины. На пресс-конференции, посвященной выходу в прокат мультфильма «Серафима» о православном святом Серафиме Саровском он, однако, подчеркнул, что все же не стоит оставлять попыток популяризировать жанры со смыслом.

Также он признался, что в церковном сообществе нет единого мнения о том, может ли живой человек играть святого в фильмах. При этом искусство кино дает много возможностей обыграть такие моменты. К примеру, есть прием отраженной реакции — сцену, как спаситель идет по воде, можно показать через людей, наблюдающих чудесное явление.