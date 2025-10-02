Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 13:39

В РПЦ объяснили, может ли человек играть святого в фильмах

Легойда: в РПЦ нет единого мнения, может ли человек играть святого в фильмах

Владимир Легойда Владимир Легойда Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru

В церковном сообществе нет единого мнения, может ли человек играть святого в фильмах, заявил председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. При этом искусство кино дает много возможностей обыграть такие моменты, отметил он на пресс-конференции, посвященной выходу в прокат мультфильма «Серафима» о православном святом Серафиме Саровском. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, есть прием отраженной реакции — например, сцену, как спаситель идет по воде, можно показать через людей, наблюдающих чудесное явление.

Надо обозначить, честно сказать, что есть дискуссия и в церковном сообществе, можно ли играть святого, а что человек будет играть, как вообще сыграть святость. Это, конечно, в пределе упирается на вопрос, что такое святость, как мы это воспринимаем, — отметил он.

До этого протоиерей Русской православной церкви Сергей Кульпинов предложил ввести для россиян десятину — ежегодный взнос в размере 10% от доходов для содержания храмов. Он пояснил, что государство не финансирует церковные объекты, поэтому бремя обеспечения их деятельности лежит на прихожанах.

