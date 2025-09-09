Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 13:43

Россиян предложили облагать десятиной

Протоиерей Кульпинов заявил, что россиян следует обложить десятиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне должны облагаться десятиной, с таким предложением выступил протоиерей Русской православной церкви Сергей Кульпинов. Во время проповеди, опубликованной в группе «Храм Казанской иконы Божией Матери» в социальной сети «ВКонтакте», священнослужитель отметил, что государство не участвует в финансировании содержания церковных объектов, поэтому материальное обеспечение деятельности храмов ложится на плечи прихожан.

Если бы мне нужны были деньги, что бы я в церкви делал? А вот это кто все содержать должен? Настоятель? Когда нам надо к Богу прийти, надо, чтобы уютно, красиво, восторженно, цветочки росли, свечечки горели. Задается ли человек вопросом, откуда все это берется?задался вопросом протоиерей.

Ранее протоиерей Андрей Ткачев высказал мнение о допустимости физического наказания детей в семьях, где есть оба родителя. По его словам, такое воспитание возможно только в полных семьях. Священнослужитель выступил за спартанские условия воспитания, включающие ранние подъемы, обязательную зарядку, поддержание порядка и строгую дисциплину. Он уверен, что такой подход закаляет характер ребенка и помогает легче переносить жизненные трудности в будущем.

До этого Ткачев призывал отказаться от западной модели воспитания и разрешать детям работать с семи-восьми лет. По его мнению, европейская система воспитания приводит к тому, что родители «возводят детей в ранг домашнего бога».

церкви
священнослужители
налоги
сборы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе занялись «перевоспитанием» алкомаркетов
Додик попросил Лаврова помочь Республике Сербской в ООН
Юрист объяснил, куда жаловаться на банк в случае удержания им денег
В «Газели» на трассе в сторону Петербурга нашли полтонны эфедрона
Политолог рассказал, стоит ли ждать отставки Макрона
Раскрыто, как украинские военные проворонили удар по Генштабу ВСУ в Киеве
Протестующие в Непале хотят назначить премьером бывшего рэпера
Пьяный мужчина ограбил автобус ради мелочи из кассы водителя
Лучший отдых с детьми в сентябре: 10 идей для поездки
Появились кадры с издевательствами над мобилизованными ВСУ в ходе обучения
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 9 сентября
Чистяков высказался о непопадании в список на олимпийскую квалификацию
Россиянам объяснили, какая форма получения льгот наиболее выгодная
В РПЦ призвали обложить россиян десятиной
Россиянка проглотила иглу для чистки каналов во время приема стоматолога
Военэксперт ответил, какими дронами ВСУ могли атаковать Сочи
Иностранец убил приятеля после бытовой ссоры в Башкирии
«Мы жестко осуждаем»: в МИД набросились на Запад из-за Додика
Конькобежка Саютина раскрыла, как узнала о допуске к квалификации Олимпиады
Пленный ВСУ раскрыл, чем их накачивали командиры
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.