Россиян предложили облагать десятиной

Россияне должны облагаться десятиной, с таким предложением выступил протоиерей Русской православной церкви Сергей Кульпинов. Во время проповеди, опубликованной в группе «Храм Казанской иконы Божией Матери» в социальной сети «ВКонтакте», священнослужитель отметил, что государство не участвует в финансировании содержания церковных объектов, поэтому материальное обеспечение деятельности храмов ложится на плечи прихожан.

Если бы мне нужны были деньги, что бы я в церкви делал? А вот это кто все содержать должен? Настоятель? Когда нам надо к Богу прийти, надо, чтобы уютно, красиво, восторженно, цветочки росли, свечечки горели. Задается ли человек вопросом, откуда все это берется? — задался вопросом протоиерей.

Ранее протоиерей Андрей Ткачев высказал мнение о допустимости физического наказания детей в семьях, где есть оба родителя. По его словам, такое воспитание возможно только в полных семьях. Священнослужитель выступил за спартанские условия воспитания, включающие ранние подъемы, обязательную зарядку, поддержание порядка и строгую дисциплину. Он уверен, что такой подход закаляет характер ребенка и помогает легче переносить жизненные трудности в будущем.

До этого Ткачев призывал отказаться от западной модели воспитания и разрешать детям работать с семи-восьми лет. По его мнению, европейская система воспитания приводит к тому, что родители «возводят детей в ранг домашнего бога».