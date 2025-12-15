Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 19:36

В российском регионе ребенок пострадал при атаке ВСУ

Балиций: в Каменке-Днепровской 11-летняя девочка пострадала при атаке ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

11-летняя девочка пострадала при ударе ВСУ по дому в запорожской Каменке-Днепровской, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, состояние ребенка тяжелое, ее переведут в Мелитопольскую областную больницу.

В результате прямой атаки ВСУ по частному домовладению в Каменке-Днепровской пострадала 11-летняя девочка, — написал Балицкий.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ семь раз атаковали подразделения МЧС в Запорожской области в 2025 году. При этом пострадали пять спасателей. Целью атак была спецтехника.

В ведомстве добавили, что, несмотря на непрерывные нападения беспилотных аппаратов, спасатели продолжают успешно справляться с поставленными задачами, защищая жителей региона и его территорию. При этом они демонстрируют исключительную стойкость духа и высокий уровень профессионализма.

До этого сообщалось, что в результате атаки беспилотника в Каспийске пострадала 12-летняя девочка. Врачи Детской республиканской клинической больницы оказывают ей помощь.

Запорожская область
Россия
атаки
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Игры на льду прервали жизнь маленького ребенка в Ростовской области
В Чили у власти новый Пиночет? Как Каст будет выстраивать отношения с РФ
Захарова высказалась после удара ВСУ по дому в Запорожье
Лифт с людьми рухнул в российском регионе
«Это мое настоящее»: Диброва ответила на вопрос о пиаре на разводе
Reuters: Трамп считает, что Россия и Украина решили 90% спорных вопросов
«Все шло спокойно»: Диброва раскрыла, как подготовила детей к разводу
В Петербурге взорвалась машина
Как остановить кровь из носа: памятка для оказания первой помощи в моменте
Огромный склад площадью 200 «квадратов» загорелся в Ленобласти
Путин разрешил Росфинмониторингу запрашивать данные о переводах по СБП
Ремейк «Моей прекрасной няни», отъезд сына, театр: как живет Борис Смолкин
В российском регионе ребенок пострадал при атаке ВСУ
Американский конгрессмен призвал поставить Украине дальнобойные ракеты
Путин дал важное поручение правительству для поддержки угольной отрасли
Путин подписал новый закон о штрафах
Задержан главный подозреваемый в убийстве и сожжении режиссера Райнера
Грозили проклятьем: нигерийку принуждали заниматься проституцией в России
Полицейские спустя 12 лет задержали организатора ОПГ
Freedom Finance расширяется: кому перейдет «Транстелеком»
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Бюджетная начинка для тарталеток на Новый год: праздничный стол без трат
Общество

Бюджетная начинка для тарталеток на Новый год: праздничный стол без трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.