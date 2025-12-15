В российском регионе ребенок пострадал при атаке ВСУ Балиций: в Каменке-Днепровской 11-летняя девочка пострадала при атаке ВСУ

11-летняя девочка пострадала при ударе ВСУ по дому в запорожской Каменке-Днепровской, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, состояние ребенка тяжелое, ее переведут в Мелитопольскую областную больницу.

В результате прямой атаки ВСУ по частному домовладению в Каменке-Днепровской пострадала 11-летняя девочка, — написал Балицкий.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ семь раз атаковали подразделения МЧС в Запорожской области в 2025 году. При этом пострадали пять спасателей. Целью атак была спецтехника.

В ведомстве добавили, что, несмотря на непрерывные нападения беспилотных аппаратов, спасатели продолжают успешно справляться с поставленными задачами, защищая жителей региона и его территорию. При этом они демонстрируют исключительную стойкость духа и высокий уровень профессионализма.

До этого сообщалось, что в результате атаки беспилотника в Каспийске пострадала 12-летняя девочка. Врачи Детской республиканской клинической больницы оказывают ей помощь.