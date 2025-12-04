Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 11:56

В российском регионе раскрыли, сколько раз за год ВСУ атаковали спасателей

МЧС: в Запорожской области ВСУ атаковали спасателей семь раз за год

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Беспилотники ВСУ семь раз атаковали подразделения МЧС в Запорожской области в 2025 году, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. При этом пострадали пять спасателей. Целью атак была спецтехника.

В этом году в регионе противник семь раз целенаправленно атаковал пожарно-спасательные подразделения. К сожалению, пострадали пять сотрудников ведомства. Противник пытался уничтожить спецтехнику, — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве добавили, что, несмотря на непрерывные нападения беспилотных аппаратов, спасатели продолжают успешно справляться с поставленными задачами, защищая жителей региона и его территорию. При этом они демонстрируют исключительную стойкость духа и высокий уровень профессионализма.

Ранее сообщалось, что в Севастополе врачи лечат девочку, пострадавшую при атаке дронов ВСУ в парке. Глава городской администрации Михаил Развожаев рассказал, что она находится в крайне тяжелом и нестабильном состоянии после перенесенных ночью операций. Он добавил, что специалисты готовят ребенка к перевозке в московскую больницу. Это станет возможным после того, как ее состояние стабилизируется.

