Мясо по-французски — прощай! Теперь новый фаворит — готовим обалденную говядину по-царски. Ароматная и невероятно нежная говядина, запечённая под слоем сливочно-грибного соуса с сыром. Блюдо, которое действительно оправдывает своё королевское название и станет главным украшением праздничного стола.

Ингредиенты: говяжья вырезка или антрекот (800 г), лук репчатый (2 шт.), свежие шампиньоны (600 г), сливки 20% (500 мл), твёрдый сыр (100 г), соевый соус (4 ст.л.), чеснок (4 зубчика), мука для панировки, растительное масло, сливочное масло, соль, чёрный перец, укроп.

Приготовление: мясо нарежьте поперёк волокон на тонкие пластины, слегка отбейте. Замаринуйте в смеси соевого соуса, соли и перца на 20-30 минут. Обваляйте каждый кусочек в муке и обжарьте на смеси растительного и сливочного масла до румяной корочки с двух сторон. На той же сковороде обжарьте нарезанный лук до прозрачности, добавьте измельчённый чеснок и нарезанные пластинками грибы. Готовьте, пока грибы не подрумянятся и не испарится жидкость. Влейте сливки, добавьте соль, перец и доведите до лёгкого загустения. В форму для запекания выложите часть грибного соуса, затем слои мяса, покройте оставшимся соусом и посыпьте тёртым сыром. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут до золотистой сырной корочки. Перед подачей посыпьте рубленым укропом.

