Путин поручил разработать единую линейку школьных учебников по географии

Президент России Владимир Путин по итогам XVII съезда Русского географического общества и заседания попечительского совета организации поручил разработать единую государственную линейку школьных учебников по географии, сообщили в пресс-службе Кремля. Для этих целей правительству следует привлечь общественную организацию Русское географическое общество, Российскую академию наук, а также заинтересованные образовательные организации.

Обеспечить создание единой государственной линейки школьных учебников по географии для реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования, — говорится в поручении главы государства.

Кроме того, Путин подписал закон, устанавливающий правовой статус Российского Красного Креста. Членом данной организации может стать любой российский гражданин, а также законно находящиеся на территории страны иностранцы и лица без гражданства.

Путин также подписал закон, продлевающий на 2026 год часть специальных полномочий правительства. До сих пор они продлевались в полном объеме ежегодно.