15 декабря 2025 в 18:25

Путин положил начало экспедициям по Донбассу

Путин поручил создать экспедиции по новым регионам России

Владимир Путин
Президент России Владимир Путин по итогам XVII съезда Русского географического общества и заседания попечительского совета организации поручил создать экспедиции по новым регионам страны, сообщили в пресс-службе Кремля. Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, а также о Запорожской и Херсонской областях. Над этим правительству предстоит работать совместно с Русским географическим обществом и Российской академией наук.

Подготовить <…> и представить предложения по организации экспедиций и просветительских мероприятий Русского географического общества на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, — говорится в поручении.

Помимо этого, Путин поручил разработать единую государственную линейку школьных учебников по географии. Для этих целей правительству следует привлечь общественную организацию «Русское географическое общество», Российскую академию наук, а также заинтересованные образовательные организации.

Россия
Владимир Путин
география
новые регионы
экспедиции
ДНР
ЛНР
Херсонская область
Запорожская область
