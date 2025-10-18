Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 14:47

Российские космонавты поделились планом прыжка над Южным полюсом

Корниенко и Лынник презентовали план прыжка в стратосферу над Южным полюсом

Михаил Корниенко Михаил Корниенко Фото: Нина Зотина/РИА Новости

В Кейптауне российские космонавты Михаил Корниенко и Александр Лынник представили проект первого в истории прыжка с парашютом из стратосферы над Южным полюсом, передает РИА Новости. Прыжок запланирован на ноябрь 2025 года.

Руслан Голубовский, генеральный консул России в Кейптауне, подчеркнул, что успех мероприятия зависит от погодных условий. Тем не менее он выразил надежду на успешное проведение события.

В рамках экспедиции будет проведено тестирование новейших российских аэрокосмических систем: кислородного оборудования, парашютных устройств и специальной термоодежды. Все эти технические решения должны продемонстрировать свою надежность в экстремальных условиях, включая температуры до −90 градусов и атмосферное давление, близкое к 200 мм ртутного столба.

Аналогичный прыжок был ранее осуществлен на Северном полюсе. Корниенко сообщил, что в этом году планируется прыжок в Антарктиде, но не на Южный полюс, а в окрестности одной из российских полярных станций.

Ранее российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий успешно провели первый в 2025 году выход в открытый космос. На модуле «Наука» Международной космической станции они установили комплекс аппаратуры для выращивания полупроводниковых кристаллов в рамках эксперимента «Экран-М».

космонавты
прыжки
космос
экспедиции
