В России выпустят новый букварь

Ведущая группа авторов активно разрабатывает новый букварь, который планируется выпустить осенью 2028 года, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская. Она отметила, что к 1 сентября 2028 года будут разработаны новые единые учебники по русскому языку и литературе для учащихся 1–4 и 8–9 классов, передает ТАСС.

К 1 сентября 2028 года мы готовим новые единые учебники по русскому и литературе — для 1-4 и 8-9 классов. Тогда будет и новый букварь. Я вам скажу, что таких страстей, которые кипят в авторском коллективе, готовящем букварь, нет ни по каким другим направлениям, — прокомментировала Ямпольская.

Новое учебное пособие будет называться именно букварем, а не азбукой, как утверждает советник, что более уместно. Издание будет содержать ссылки на культурные традиции и учитывать интересы современных детей. Каждый «урок» будет включать в себя рассказ о ценностях и истории страны.

Ранее первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев заявил, что в российских школах не будут внедрять электронные учебники. Он подчеркнул, что бумажные учебники важны для формирования мировоззрения и развития ребенка. При этом в России существуют электронные информационные системы для школ, но они считаются вспомогательными и не заменят общения ученика и учителя.