Лавров раскрыл, для чего Европа использует украинский конфликт Лавров: Европа использует конфликт на Украине, чтобы мешать США

Европейские страны используют конфликт на Украине для укрепления собственных позиций и создания препятствий Соединенным Штатам, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-24». Министр отметил, что кризис на Украине стал для Европы инструментом для самоутверждения на международной арене.

В Европе используют украинский кризис для того, чтобы самоутвердиться, чтобы вставить палки в колеса и строить козни Соединенным Штатам и всем тем, кто хочет справедливого урегулирования, — сказал Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявлял, что Запад пытается «приватизировать» проблему урегулирования конфликта в Боснии и Герцеговине, разгоревшегося 30 лет назад. По его словам, аналогичная тенденция наблюдается и в отношении Украины. Лавров привел в пример нарушение международного права, выразившееся в срыве Минских соглашений по Украине. Он возложил ответственность за это на Киев и его «европейских кураторов в лице Берлина и Парижа».

Прежде лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил, что Европа понесет самые значительные потери по итогам украинского кризиса, а ее политическая элита утратила влияние. По его мнению, Европа уже столкнулась с серьезными экономическими трудностями.