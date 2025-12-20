Эта подлива с баклажанами стала моей палочкой-выручалочкой на ужин — готовится за 25 минут: идеальный соус

Ищете блюдо, которое понравится всем домочадцам? Эта подлива — гарантированный успех! Дети оценят ее нежный вкус, а взрослые — насыщенность и аромат. А главное — готовится она всего за полчаса.

400 г говяжьего фарша обжариваю на сковороде до румяного цвета. Добавляю 1-2 нарезанные луковицы, 1-2 натертые моркови, баклажан и болгарский перец кубиками. Обжариваю до мягкости овощей.

Добавляю 2-3 нарезанных томата, 1 ст. л. томатной пасты, соль, перец и специи по вкусу. Тушим 10 минут. Всыпаю 1 ст. л. муки, перемешиваю и вливаю 50 мл воды. Томлю на медленном огне еще 5--7 минут до загустения. Если подлива слишком густая, можно добавить еще немного воды.

