На каждый день

Как определить размер перчаток или варежек при покупке их в подарок

Выбирая перчатки или варежки в подарок, важно правильно определить размер, чтобы аксессуар идеально сидел на руке получателя. Как определить размер перчаток без примерки? Измерьте обхват ладони в самой широкой части сантиметровой лентой, исключая большой палец — полученное значение в сантиметрах и будет соответствовать размеру.

Перчатки — это зимний или демисезонный аксессуар с отдельными отделениями для каждого пальца, который защищает руки от холода, ветра и влаги. Их носят в прохладную погоду, используют для занятий спортом, вождения автомобиля или просто как стильное дополнение к образу.

В отличие от варежек, где четыре пальца находятся в одном отсеке, перчатки обеспечивают большую свободу движений и позволяют выполнять точные действия. Размер варежек определяется аналогично — по обхвату ладони, поэтому человеку подойдет одинаковый размер обоих аксессуаров. Однако варежки согревают руки эффективнее, так как пальцы находятся вместе и лучше сохраняют тепло.

При выборе теплых перчаток обращайте внимание на натуральные материалы: шерсть, кожу с подкладкой или современные мембранные ткани. Варежки выбирайте с плотной вязкой или утепленные флисом.

Чтобы определить размер перчаток для подарка, попросите человека ненавязчиво измерить обхват ладони или узнайте этот параметр у близких. Размерная сетка обычно начинается с 16 см (детский размер) и доходит до 27–30 см (мужской).

Правильно подобранные перчатки или варежки станут практичным подарком, который будет согревать руки весь холодный сезон. Главный совет для тех, кто ищет ответ на вопрос, как определить размер перчаток: измерьте обхват ладони в сантиметрах без учета большого пальца. Этот простой метод поможет не ошибиться с выбором и порадовать близкого человека теплым и комфортным аксессуаром.

