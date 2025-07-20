Как выбрать боксерские перчатки: руководство для начинающих

Как выбрать боксерские перчатки: руководство для начинающих

Начали заниматься боксом или кикбоксингом? Отлично! Первое, что вам понадобится, — собственные перчатки. Но как разобраться во всех этих унциях, типах застежек и материалах? Не переживайте — мы все разложим по полочкам, чтобы вы могли сконцентрироваться на тренировках, а не на выборе снаряжения. В новом материале NEWS.ru разберем, как выбрать боксерские перчатки для тренировок.

Определите, для чего нужны перчатки

В зависимости от типа тренировки меняется и вид перчаток:

Работа по мешку — тренировочные, мешочные. Спарринги — с усиленной защитой. Соревнования — боевое снаряжение, сертифицированные модели. Фитнес-бокс — облегченные перчатки. Здесь комфорт важнее защиты.

Универсальный вариант для новичков — тренировочные перчатки на липучке.

Как выбрать вес перчаток в унциях

Вес перчаток измеряется в унциях (oz) — это основной ориентир. Он зависит от:

веса спортсмена;

уровня подготовки;

назначения перчаток.

Сверимся с готовым списком, где первая часть — вес спортсмена, а вторая — рекомендуемый вес перчаток.

До 45 килограммов — 6–8 oz. 45–60 килограммов — 10 oz. 60–75 килограммов — 12 oz. 75–90 килограммов — 14 oz. 90+ килограммов — 16 oz и более.

Дополнительный совет:

10–12 oz подойдут для тренировок и фитнеса;

14–16 oz — для спаррингов.

Как выбрать боксерские перчатки: материал

Искусственная кожа. Дешевле, подойдет для начинающих. Из минусов — такие перчатки быстрее изнашиваются. Натуральная кожа. Долговечна, лучше садится по руке. Комбинированные материалы. Это компромисс между ценой и качеством.

Как выбрать боксерские перчатки: застежка