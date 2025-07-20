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20 июля 2025 в 03:00

Как выбрать боксерские перчатки: руководство для начинающих

Как выбрать боксерские перчатки Как выбрать боксерские перчатки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Начали заниматься боксом или кикбоксингом? Отлично! Первое, что вам понадобится, — собственные перчатки. Но как разобраться во всех этих унциях, типах застежек и материалах? Не переживайте — мы все разложим по полочкам, чтобы вы могли сконцентрироваться на тренировках, а не на выборе снаряжения. В новом материале NEWS.ru разберем, как выбрать боксерские перчатки для тренировок.

Определите, для чего нужны перчатки

В зависимости от типа тренировки меняется и вид перчаток:

  1. Работа по мешку — тренировочные, мешочные.

  2. Спарринги — с усиленной защитой.

  3. Соревнования — боевое снаряжение, сертифицированные модели.

  4. Фитнес-бокс — облегченные перчатки. Здесь комфорт важнее защиты.

Универсальный вариант для новичков — тренировочные перчатки на липучке.

Как выбрать вес перчаток в унциях

Вес перчаток измеряется в унциях (oz) — это основной ориентир. Он зависит от:

  • веса спортсмена;

  • уровня подготовки;

  • назначения перчаток.

Сверимся с готовым списком, где первая часть — вес спортсмена, а вторая — рекомендуемый вес перчаток.

  1. До 45 килограммов — 6–8 oz.

  2. 45–60 килограммов — 10 oz.

  3. 60–75 килограммов — 12 oz.

  4. 75–90 килограммов — 14 oz.

  5. 90+ килограммов — 16 oz и более.

Дополнительный совет:

  • 10–12 oz подойдут для тренировок и фитнеса;

  • 14–16 oz — для спаррингов.

Как выбрать боксерские перчатки: материал

  1. Искусственная кожа. Дешевле, подойдет для начинающих. Из минусов — такие перчатки быстрее изнашиваются.

  2. Натуральная кожа. Долговечна, лучше садится по руке.

  3. Комбинированные материалы. Это компромисс между ценой и качеством.

Как выбрать боксерские перчатки: застежка

  1. Липучка — удобна, быстро надевается.

  2. Шнуровка — лучше фиксирует запястье, но требует помощи при надевании.

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Виктория Семёнова
В. Семёнова
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