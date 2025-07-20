Как выбрать боксерские перчатки: руководство для начинающих

Начали заниматься боксом или кикбоксингом? Отлично! Первое, что вам понадобится, — собственные перчатки. Но как разобраться во всех этих унциях, типах застежек и материалах? Не переживайте — мы все разложим по полочкам, чтобы вы могли сконцентрироваться на тренировках, а не на выборе снаряжения. В новом материале NEWS.ru разберем, как выбрать боксерские перчатки для тренировок.
Определите, для чего нужны перчатки
В зависимости от типа тренировки меняется и вид перчаток:
Работа по мешку — тренировочные, мешочные.
Спарринги — с усиленной защитой.
Соревнования — боевое снаряжение, сертифицированные модели.
Фитнес-бокс — облегченные перчатки. Здесь комфорт важнее защиты.
Универсальный вариант для новичков — тренировочные перчатки на липучке.
Как выбрать вес перчаток в унциях
Вес перчаток измеряется в унциях (oz) — это основной ориентир. Он зависит от:
веса спортсмена;
уровня подготовки;
назначения перчаток.
Сверимся с готовым списком, где первая часть — вес спортсмена, а вторая — рекомендуемый вес перчаток.
До 45 килограммов — 6–8 oz.
45–60 килограммов — 10 oz.
60–75 килограммов — 12 oz.
75–90 килограммов — 14 oz.
90+ килограммов — 16 oz и более.
Дополнительный совет:
10–12 oz подойдут для тренировок и фитнеса;
14–16 oz — для спаррингов.
Как выбрать боксерские перчатки: материал
Искусственная кожа. Дешевле, подойдет для начинающих. Из минусов — такие перчатки быстрее изнашиваются.
Натуральная кожа. Долговечна, лучше садится по руке.
Комбинированные материалы. Это компромисс между ценой и качеством.
Как выбрать боксерские перчатки: застежка
Липучка — удобна, быстро надевается.
Шнуровка — лучше фиксирует запястье, но требует помощи при надевании.