Удары по Украине сегодня, 20 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 20 декабря, нанесли удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 20 декабря

Российские военные в ночь на 20 декабря нанесли удары по объектам ВСУ и энергетической инфраструктуры в Харьковской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в авторском Telegram-канале.

«Одесское направление стало абсолютно доминирующим за сутки. В Маяках нанесены удары по складским зонам у моста, а вечером зафиксирован ракетный удар „Искандером“ по мосту, движение перекрыто. В районе Санжийки поражены базы отдыха, используемые ВСУ и иностранными наемниками для тренировок, включая подготовку элементов морского десанта. В Доброславе ударом по подстанции выведено из строя энергоснабжение объектов РЭБ и ПВО портовой зоны порта Южный. Далее последовала доработка портовой инфраструктуры самого порта Южный», — отметил он.

ОТРК «Искандер-М» ВС РФ Фото: MOD Russia/Global Look Press

В Николаевской области, по данным подпольщика, была нанесена серия ударов по подстанции «Центральная» в районе завода «Зоря» с целью отключения промышленного и военного сегмента города от энергоснабжения. В Днепропетровской области поражена тяговая подстанция «Ульяновка Тяговая», цель удара — срыв воинских перевозок и транзитной логистики центрального тыла, добавил Лебедев.

«Всего зафиксировано не менее 20 ударных эпизодов. Основной акцент — энергетика, транспорт, портовая инфраструктура, военное производство и подготовленные районы размещения ВСУ и иностранных наемников», — сообщил координатор подполья.

В Николаеве после ударов по энергообъектам возникли проблемы с мобильной связью и электротранспортом, заявил военный эксперт Борис Рожин в личном блоге. По его данным, без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского и Николаевского районов, а также часть Вознесенского района.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

