Свекольная форель для праздника без суеты: эффектный салат с маринованной рыбой, который можно приготовить заранее

Свекольная форель для праздника без суеты: эффектный салат с маринованной рыбой, который можно приготовить заранее

Этот салат я готовлю, когда хочется вау-эффекта без беготни в последний момент. Форель маринуется сама, овощи свежие и яркие, а подача выглядит как ресторанная. Удобно, что почти все можно сделать заранее и просто собрать блюдо перед приходом гостей.

Для засолки беру филе форели — 300 г, свеклу — 1 шт., имбирь — 8–10 г, цедру с 1 апельсина, соль — 30 г, сахар — 15 г и укроп — около 15 г. Рыбу посыпаю смесью соли и сахара, перекладываю натертой свеклой с имбирем, цедрой и укропом, накрываю пленкой и убираю под легкий гнет в холодильник минимум на 8 часов, лучше на сутки.

Для салата использую маринованную форель — 100 г, огурец — 1–2 шт., редис — 60 г, смесь салатных листьев — 70 г, фриссе или цикории — 70 г, перепелиные яйца — 6 шт. Заправку делаю из зернистой горчицы — 2 ч. л., меда — 1 ч. л., оливкового масла — 30 мл, апельсинового сока — 2–3 ст. л. и яблочного уксуса — 1 ст. л. Собираю салат кольцом, поливаю соусом и украшаю икрой — 10 г и укропом.

Ранее сообщалось, что если хотите, чтобы новогодние закуски выглядели аккуратно и не расползались, лучше сделать тарталетки самим. Они получаются более рассыпчатыми, ароматными и не мокнут от начинок. А главное — готовятся буквально за полчаса и всегда выручают, когда гости уже на пороге.