20 декабря 2025 в 09:19

Готовлю мясо к Новому году только так — вкус и аромат будто только с мангала

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Встречать Новый год с шашлыком — традиция для многих, но что делать, если за окном метель? Этот рецепт создан именно для таких случаев! Мясо, запеченное в духовке, получается настолько сочным и ароматным, что его не отличить от приготовленного на углях.

1 кг мяса (свиная шея или баранина) нарезаю крупными кусками. Для маринада натираю 3–4 крупные луковицы на терке или измельчаю в блендере. Смешиваю луковую кашицу с мясом, добавляю соль, черный перец, специи для шашлыка по вкусу, 2 ст. л. уксуса (или лимонного сока) и 2 ст. л. растительного масла. Тщательно перемешиваю, накрываю и мариную в холодильнике минимум 6–8 часов, а лучше — сутки.

Достаю мясо из холодильника за час до готовки. На противень ставлю решетку, под нее наливаю немного воды. Выкладываю мясо на решетку и запекаю в разогретой до 200 °C духовке 30–40 минут, переворачивая каждые 10 минут для равномерной прожарки. Подаю с луком и зеленью.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

Проверено редакцией
